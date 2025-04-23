Espressolab Paylaşımının Ardından Tepki Çeken Mert Vidinli'nin Gece Gittiği Mekandan Kovulduğu İddia Edildi!

Nikol Başoğlu Kocadağ ile Espressolab'i ziyarete giden Mert Vidinli, elinde Espressolab kahvesiyle yaptığı paylaşımın ardından İrem Derici başta olmak üzere birçok ismin tepkisiyle baş başa kaldı. Mert Vidinli'yi Özge Özpirinçci, Berrak Tüzünataç başta olmak üzere birer birer takipten çıktı ünlü dostları...

Tepkilerin çığ olup büyümesinin ve takipçi kaybetmesinin ardından “Emre Kocadağ ve Nicole Başoğlu benim 20 yıllık arkadaşlarım. Ailecek görüştüğüm, sevdiğim ve saydığım bir ailedir.” diyerek paylaşımının siyasi bir anlam taşımadığını vurgulayan isme Kubilay Aka ve İrem Derici de sert tepkiler göstermişti.

Espressolab paylaşımıyla sosyal medyada gündeme oturan Mert Vidinli hakkında çarpıcı bir iddia daha ortaya atıldı.