Espressolab Paylaşımının Ardından Tepki Çeken Mert Vidinli'nin Gece Gittiği Mekandan Kovulduğu İddia Edildi!
Sosyal medyada tepki çeken Espressolab paylaşımı sonrası Mert Vidinli'yi takipten çıkan ünlü isimler gündeme oturmuştu. Yazar Yiğit Karaahmet'in X'te paylaştığı iddiaya göre, Mert Vidinli hakkında gece gittiği bir mekandan, davetli olmadığı bir doğum gününe katıldığı için çıkarıldığı söylendi.
Gelin detaylara birlikte bakalım!
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından açıkladığı boykot listesinde yer alan Espressolab'te yaptığı paylaşımla dikkat çeken Mert Vidinli tepkilerin odağında kalmaya devam ediyor.
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Ardından Mert Vidinli'ye tepkiler ünlü isimlerin kendisini takipten çıkmasıyla gözle görülür bir hal aldı.
Fakat geçtiğimiz gece ortaya atılan bir iddia olayın takipten çıkma ve sosyal medyadan tepki göstermekle kalmadığını ortaya çıkardı.
İddialara göre, Vidinli bu tavsiyeyi dikkate alarak Etiler'de gerçekleşen, davetli olmadığı bir doğum günü partisine katıldı!
Ortaya atılan bu iddianın ardından Mert Vidinli'nin Etiler'de bulunduğu söylenen o mekandan paylaşım yaptığı iddia edildi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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Ülkeden kovulmalı, yasadışı bu şeylerin aramızda olması. Vatansız cubup
şunu da ünlü ettiniz ya ne diyim. çok eşcinsel tanıdım, gayet sıradan ve normal insanlar. ama bu kerimcan giller gibi soytarılar yüzünden lgbt lekeleniyor