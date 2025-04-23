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Espressolab Paylaşımının Ardından Tepki Çeken Mert Vidinli'nin Gece Gittiği Mekandan Kovulduğu İddia Edildi!

Espressolab Paylaşımının Ardından Tepki Çeken Mert Vidinli'nin Gece Gittiği Mekandan Kovulduğu İddia Edildi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
23.04.2025 - 09:13

Sosyal medyada tepki çeken Espressolab paylaşımı sonrası Mert Vidinli'yi takipten çıkan ünlü isimler gündeme oturmuştu. Yazar Yiğit Karaahmet'in X'te paylaştığı iddiaya göre, Mert Vidinli hakkında gece gittiği bir mekandan, davetli olmadığı bir doğum gününe katıldığı için çıkarıldığı söylendi.

Gelin detaylara birlikte bakalım!

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından açıkladığı boykot listesinde yer alan Espressolab'te yaptığı paylaşımla dikkat çeken Mert Vidinli tepkilerin odağında kalmaya devam ediyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından açıkladığı boykot listesinde yer alan Espressolab'te yaptığı paylaşımla dikkat çeken Mert Vidinli tepkilerin odağında kalmaya devam ediyor.

Sosyal medyada 500 bin kişiyi geçen bir takipçi kitlesine sahip olan ve ünlülerle olan yakınlığıyla bilinen ismin bir gece Espressolab'te 'kahvelerimizi içtik' notunu düştüğü bir paylaşımda bulunması kısa sürede magazin gündemini sarstı.

Ardından Mert Vidinli'ye tepkiler ünlü isimlerin kendisini takipten çıkmasıyla gözle görülür bir hal aldı.

Ardından Mert Vidinli'ye tepkiler ünlü isimlerin kendisini takipten çıkmasıyla gözle görülür bir hal aldı.

Nikol Başoğlu Kocadağ ile Espressolab'i ziyarete giden Mert Vidinli, elinde Espressolab kahvesiyle yaptığı paylaşımın ardından İrem Derici başta olmak üzere birçok ismin tepkisiyle baş başa kaldı. Mert Vidinli'yi Özge Özpirinçci, Berrak Tüzünataç başta olmak üzere birer birer takipten çıktı ünlü dostları...

Tepkilerin çığ olup büyümesinin ve takipçi kaybetmesinin ardından “Emre Kocadağ ve Nicole Başoğlu benim 20 yıllık arkadaşlarım. Ailecek görüştüğüm, sevdiğim ve saydığım bir ailedir.”  diyerek paylaşımının siyasi bir anlam taşımadığını vurgulayan isme Kubilay Aka ve İrem Derici de sert tepkiler göstermişti.

Espressolab paylaşımıyla sosyal medyada gündeme oturan Mert Vidinli hakkında çarpıcı bir iddia daha ortaya atıldı.

Fakat geçtiğimiz gece ortaya atılan bir iddia olayın takipten çıkma ve sosyal medyadan tepki göstermekle kalmadığını ortaya çıkardı.

Fakat geçtiğimiz gece ortaya atılan bir iddia olayın takipten çıkma ve sosyal medyadan tepki göstermekle kalmadığını ortaya çıkardı.
twitter.com

Yazar Yiğit Karaahmet'in iddiasına göre, Mert Vidinli, paylaşımlarında da oldukça sık yer verdiği bir mekandan kovuldu. Mert Vidinli'nin Etiler'deki Cosy adlı mekândan çıkarıldığı iddia edilirken kendisine 'kriz anlarında normal davranması gerektiği' fikrini de Espressolab'ın sahibinin eşi ve ziyaretindeki Nikol Başoğlu'nun verdiği söylendi.

İddialara göre, Vidinli bu tavsiyeyi dikkate alarak Etiler'de gerçekleşen, davetli olmadığı bir doğum günü partisine katıldı!

İddialara göre, Vidinli bu tavsiyeyi dikkate alarak Etiler'de gerçekleşen, davetli olmadığı bir doğum günü partisine katıldı!
twitter.com

'Mert Vidinli’ye biri, 'Kriz anlarında normal davranmalısın' demiş; o da Etiler Cozy’ye davetli olmadığı bir doğum gününe gitmiş. Masadakiler rahatsız olmuş, sonra da mekanın sahibi Vidin’i atmış. Peki, ona bu kriz aklını kim vermiş? Nikol. Espressolab’ın sahibinin karısı Nikol :)'

Ortaya atılan bu iddianın ardından Mert Vidinli'nin Etiler'de bulunduğu söylenen o mekandan paylaşım yaptığı iddia edildi.

Ortaya atılan bu iddianın ardından Mert Vidinli'nin Etiler'de bulunduğu söylenen o mekandan paylaşım yaptığı iddia edildi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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withlove

Ülkeden kovulmalı, yasadışı bu şeylerin aramızda olması. Vatansız cubup

zyd

şunu da ünlü ettiniz ya ne diyim. çok eşcinsel tanıdım, gayet sıradan ve normal insanlar. ama bu kerimcan giller gibi soytarılar yüzünden lgbt lekeleniyor