Mert Vidinli Boykot Listesindeki Espressolab'den Yaptığı Paylaşıma Tepki Gelince Açıklama Yaptı

Sosyal medya fenomeni Mert Vidinli, bir önceki gün Espressolab’ten yaptığı paylaşımla gündem olmuştu. Kahve zincirine CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in çağrısıyla başlatılan boykot devam ederken, Vidinli’nin bu markayı etiketleyerek paylaşım yapması sosyal medyada tepki çekmişti. Tepkilerin ardından bir açıklama yayınlamak zorunda kalan Vidinli, paylaşımının politik bir duruş taşımadığını ve yalnızca dostlarına destek amacıyla yapıldığını belirtti.

“Emek veren insanların yanındayım” diyen Vidinli, bu süreçte ayrıştırıcı değil birleştirici bir tutum içinde olduğunu ifade etti.

İşte detaylar...