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Mert Vidinli Boykot Listesindeki Espressolab'den Yaptığı Paylaşıma Tepki Gelince Açıklama Yaptı

Mert Vidinli Boykot Listesindeki Espressolab'den Yaptığı Paylaşıma Tepki Gelince Açıklama Yaptı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
21.04.2025 - 10:28

Sosyal medya fenomeni Mert Vidinli, bir önceki gün Espressolab’ten yaptığı paylaşımla gündem olmuştu. Kahve zincirine CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in çağrısıyla başlatılan boykot devam ederken, Vidinli’nin bu markayı etiketleyerek paylaşım yapması sosyal medyada tepki çekmişti. Tepkilerin ardından bir açıklama yayınlamak zorunda kalan Vidinli, paylaşımının politik bir duruş taşımadığını ve yalnızca dostlarına destek amacıyla yapıldığını belirtti. 

“Emek veren insanların yanındayım” diyen Vidinli, bu süreçte ayrıştırıcı değil birleştirici bir tutum içinde olduğunu ifade etti.

İşte detaylar...

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından dikkat çeken bir adım atarak bazı markalara yönelik boykot çağrısında bulunmuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından dikkat çeken bir adım atarak bazı markalara yönelik boykot çağrısında bulunmuştu.

Bu çağrının başında ise son dönemlerde hükümete yakın isimlerle ilişkisiyle gündeme gelen Espressolab yer almıştı. 

Tartışmalar sürerken, sosyal medya dünyasının tanınan isimlerinden Mert Vidinli’nin, Espressolab’te çekilen bir fotoğrafını paylaşması dikkat çekmişti.

Vidinli, yakın arkadaşı Nicole Basoğlu ile birlikte gittiği kafede kahve içerken verdiği pozu “Kahvemizi içtik” notuyla takipçilerine sunmuştu.

Vidinli, yakın arkadaşı Nicole Basoğlu ile birlikte gittiği kafede kahve içerken verdiği pozu “Kahvemizi içtik” notuyla takipçilerine sunmuştu.

Ancak bu paylaşım, özellikle boykot çağrısına destek veren kesim tarafından tepkiyle karşılandı.

Sosyal medyada eleştirilerin çoğalmasının ardından Vidinli, kısa süre önce bir açıklama yaparak kendini savundu.

“Emre Kocadağ ve Nicole Başoğlu benim 20 yıllık arkadaşlarım. Ailecek görüştüğüm, sevdiğim ve saydığım bir ailedir.” diyen fenomen isim, paylaşımının siyasi bir anlam taşımadığını vurguladı.

“Emre Kocadağ ve Nicole Başoğlu benim 20 yıllık arkadaşlarım. Ailecek görüştüğüm, sevdiğim ve saydığım bir ailedir.” diyen fenomen isim, paylaşımının siyasi bir anlam taşımadığını vurguladı.

Açıklamasında, “300 tane franchise şubesi olan, yüzlerce insana ekmek veren bir yapıdır. Çalışan, emek veren insanların yanındayım.” ifadelerine yer verdi.

Vidinli, açıklamasını “Sen, ben ayrımına ilk günden beri karşıyım. Sevgi ve birlikten yanayım.” sözleriyle tamamladı ve arkadaşlarını etiketleyerek destek mesajını yineledi.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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