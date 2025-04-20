Mert Vidinli, Boykot Edilen Espressolab'den Paylaşım Yaptı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in açıkladığı boykot listesinde en ön sırada yer alan Espressolab kahve zinciri, geçtiğimiz haftalarda büyük tepki çekmişti. Ünlülerle kurduğu yakın dostluklarla öne çıkan sosyal medya fenomeni Mert Vidinli, Espressolab ziyaretinden bir fotoğraf paylaştı.
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İmamoğlu süreci başladıktan sonra CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den bir boykot açıklaması gelmişti.
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Birçok ünlüyle olan yakın dostluğuyla tanınan sosyal medya fenomeni Mert Vidinli, geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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