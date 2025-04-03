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CHP’nin Boykot Listesi Güncellendi: Özgür Özel’in Açıkladığı Boykot Listesine AA ve DBL Entertainment Eklendi

CHP’nin Boykot Listesi Güncellendi: Özgür Özel’in Açıkladığı Boykot Listesine AA ve DBL Entertainment Eklendi

Boykot
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
03.04.2025 - 14:15 Son Güncelleme: 03.04.2025 - 14:24

CHP, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlayan eylemleri görmeyen medya kuruluşları ve bağlantılı şirketlere dair başlattığı boykot listesini bir kez daha güncelledi. CHP’nin boykot listesinin yeraldığı boykotyap.org’taki listeye son olarak Anadolu Ajansı (AA) ve DBL Entertainment da eklendi.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 24 Mart'ta Saraçhane mitinginde duyurduğu boykot listesi güncellendi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 24 Mart'ta Saraçhane mitinginde duyurduğu boykot listesi güncellendi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınıp tutuklanmasıyla devam eden süreçte başta Saraçhane olmak üzere ülke genelinde milyonlarca yurttaş sokaklara çıkmıştı. CHP lideri Özgür Özel, eylemleri ve tepkileri görmeyen medya kuruluşları ve bağlantılı olduğu şirketleri boykot edeceklerini duyurmuştu.

CHP, boykot listesini 'boykotyap.com' uzantılı web sitesi ile duyurmuştu. Site açıldıktan iki gün sonra erişime engellenirken, 'boykotyap.net' sitesi açılmış ancak o da 5 gün boyunca yayında kalabilmişti.

Site daha sonra 'boykotyap.org' adresiyle tekrar açıldı.

CHP'nin boykot listesi güncellendi. Boykot listesine son olarak Anadolu Ajansı (AA) ve DBL Entertainment da eklendi.

CHP'nin boykot listesi güncellendi. Boykot listesine son olarak Anadolu Ajansı (AA) ve DBL Entertainment da eklendi.

Abdülkadir Özkan’ın sahip olduğu DBL Entertainment, dünyaca ünlü sanatçıların Türkiye’deki konser organizasyonlarını yürütüyordu.

Özkan, Maltepe mitingi sırasındaki Espressolab protestolarına ‘vatan hainliği’ demiş, bunun üzerine sanatçılar ve gençler sosyal medyada boykot çağrısı yapmıştı.

İşte CHP'nin boykot listesinin son hali:

İşte CHP'nin boykot listesinin son hali:

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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