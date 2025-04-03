CHP’nin Boykot Listesi Güncellendi: Özgür Özel’in Açıkladığı Boykot Listesine AA ve DBL Entertainment Eklendi
CHP’nin Boykot Listesi Güncellendi: Özgür Özel’in Açıkladığı Boykot Listesine AA ve DBL Entertainment Eklendi
CHP, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlayan eylemleri görmeyen medya kuruluşları ve bağlantılı şirketlere dair başlattığı boykot listesini bir kez daha güncelledi. CHP’nin boykot listesinin yeraldığı boykotyap.org’taki listeye son olarak Anadolu Ajansı (AA) ve DBL Entertainment da eklendi.
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 24 Mart'ta Saraçhane mitinginde duyurduğu boykot listesi güncellendi.
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CHP'nin boykot listesi güncellendi. Boykot listesine son olarak Anadolu Ajansı (AA) ve DBL Entertainment da eklendi.
İşte CHP'nin boykot listesinin son hali:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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