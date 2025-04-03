İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınıp tutuklanmasıyla devam eden süreçte başta Saraçhane olmak üzere ülke genelinde milyonlarca yurttaş sokaklara çıkmıştı. CHP lideri Özgür Özel, eylemleri ve tepkileri görmeyen medya kuruluşları ve bağlantılı olduğu şirketleri boykot edeceklerini duyurmuştu.

CHP, boykot listesini 'boykotyap.com' uzantılı web sitesi ile duyurmuştu. Site açıldıktan iki gün sonra erişime engellenirken, 'boykotyap.net' sitesi açılmış ancak o da 5 gün boyunca yayında kalabilmişti.

Site daha sonra 'boykotyap.org' adresiyle tekrar açıldı.