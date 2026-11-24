Adın kökeni Şükran Günü'nün ertesi sabahına, Philadelphia sokaklarına dayanıyor. History.com'un aktardığına göre şehir polisi 1950'lerde bu güne 'Black Friday' demeye başladı. O hafta sonu hem alışverişe gelenler hem de cumartesi oynanan Army-Navy futbol maçı için şehre akın edenler yüzünden caddeler kilitleniyor, polisler uzun vardiyalara kalıyordu. Kelimenin alışverişle birlikte geçtiği bilinen en eski yazılı kayıt ise 18 Aralık 1961 tarihli Public Relations News dergisinde yer alıyor.

Olumsuz çağrışımdan rahatsız olan Philadelphialı tüccarlar günü 'Big Friday' (Büyük Cuma) diye yeniden adlandırmaya çalıştı ama yeni isim tutmadı. Bugün en çok anlatılan 'perakendeciler bu gün kırmızıdan (zarar) siyaha (kâr) geçer' açıklaması ise 1980'lerde ortaya çıktı, yani polis argosundan çok daha yeni. Sosyal medyada dolaşan, adın 1800'lerde köle satışlarından geldiği iddiasının da tarihsel bir dayanağı yok.