Kara Cuma Adı Nereden Geliyor? Black Friday Hakkında Pek Bilinmeyen 8 Gerçek
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Bu yıl 27 Kasım'a denk gelen Black Friday'in adı, Philadelphia polisinin Şükran Günü sonrasındaki alışveriş kalabalığına taktığı bir lakaptan geliyor, tarihteki ilk 'Kara Cuma' ise 1869'da yaşanan bir altın çöküşü. Macy's'in 1924'teki geçit töreniyle açılan alışveriş sezonu bugün tek günde milyarlarca dolarlık online harcamaya, ardından gelen Cyber Monday'e ve Türkiye'de adı dini hassasiyet yüzünden 'Efsane Cuma'ya dönen kampanyalara uzanıyor. İzdihamla geçen sabahlar ve indirimlerin ne kadar gerçek olduğunu ölçen araştırmalar da bu hikâyenin az bilinen tarafı.
Black Friday adı, Philadelphia polisinin Şükran Günü sonrasındaki trafik kâbusuna taktığı bir lakaptan geliyor.
Tarihteki ilk "Kara Cuma", 24 Eylül 1869'da New York'ta altın piyasasının çökmesiydi.
Black Friday'in alışveriş sezonuyla bağı, Macy's'in 1924'te düzenlediği Noel geçidine uzanıyor.
ABD'de 2025'teki Black Friday'de internetten tek günde 11,8 milyar dolarlık rekor harcama yapıldı.
Cyber Monday 2005'te bir basın bülteniyle doğdu ve 2025'te 14,25 milyar dolarla Black Friday'i geride bıraktı.
Türkiye'de "Kara Cuma" adı dini hassasiyet yüzünden tepki çekti, kampanyalar "Efsane Cuma" gibi isimlerle sürdü.
2008'de New York'taki bir Walmart mağazasında kapılar açılırken yaşanan izdihamda bir çalışan hayatını kaybetti.
Tüketici araştırmalarına göre Black Friday indirimlerinin çoğu yılın başka zamanlarında da aynı fiyata ya da daha ucuza bulunabiliyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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