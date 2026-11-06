Efsane Cuma 2026 Ne Zaman? Hangi Sitelerde Hangi Marka ve Ürünler Büyük İndirimlere Girecek?
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Yılın o zamanı geldi! İhtiyaç listelerini hazırlayan ve sepetlerini şimdiden dolduran alışveriş tutkunları için Black Friday (Efsane Cuma) heyecanı resmen başladı. Dünyaca ünlü markaların %20'den %70'e varan indirimleri alışverişseverlerle buluştuğu bu dönemde; teknolojiden modaya, kozmetikten ev yaşamına kadar yüzlerce kategoride yılın en dip fiyatları görülecek.
Bu içerik 6.11.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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Efsane Cuma (Black Friday) 2026 Ne Zaman Başlıyor?
Efsane Cuma İndirimleri Ne Kadar Sürecek?
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Black Friday Nedir? Neden "Kara Cuma" Deniyor?
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