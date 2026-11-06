Efsane Cuma 2026 Ne Zaman? Hangi Sitelerde Hangi Marka ve Ürünler Büyük İndirimlere Girecek?

Her yıl ABD'deki Şükran Günü'nü takip eden ilk cuma günü kutlanan Black Friday, bu yıl 27 Kasım 2026 Cuma gününe denk geliyor.

Ancak online alışveriş dünyasında indirimler artık yalnızca tek bir günle sınırlı kalmıyor. Asıl büyük Efsane Cuma indirimleri ise 20 - 27 Kasım tarihleri arasında devreye giriyor ve 30 Kasım 'Siber Pazartesi' (Cyber Monday) ile ay sonuna kadar devam ediyor.