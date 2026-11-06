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Efsane Cuma 2026 Ne Zaman? Hangi Sitelerde Hangi Marka ve Ürünler Büyük İndirimlere Girecek?

etiket Efsane Cuma 2026 Ne Zaman? Hangi Sitelerde Hangi Marka ve Ürünler Büyük İndirimlere Girecek?

Sena Yiğit
Sena Yiğit - Onedio Üyesi
06.11.2026 - 12:09
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Yılın o zamanı geldi! İhtiyaç listelerini hazırlayan ve sepetlerini şimdiden dolduran alışveriş tutkunları için Black Friday (Efsane Cuma) heyecanı resmen başladı. Dünyaca ünlü markaların %20'den %70'e varan indirimleri alışverişseverlerle buluştuğu bu dönemde; teknolojiden modaya, kozmetikten ev yaşamına kadar yüzlerce kategoride yılın en dip fiyatları görülecek.

Bu içerik 6.11.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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Efsane Cuma (Black Friday) 2026 Ne Zaman Başlıyor?

Efsane Cuma (Black Friday) 2026 Ne Zaman Başlıyor?

Her yıl ABD'deki Şükran Günü'nü takip eden ilk cuma günü kutlanan Black Friday, bu yıl 27 Kasım 2026 Cuma gününe denk geliyor.

Ancak online alışveriş dünyasında indirimler artık yalnızca tek bir günle sınırlı kalmıyor.  Asıl büyük Efsane Cuma indirimleri ise 20 - 27 Kasım tarihleri arasında devreye giriyor ve 30 Kasım 'Siber Pazartesi' (Cyber Monday) ile ay sonuna kadar devam ediyor.

Efsane Cuma İndirimleri Ne Kadar Sürecek?

Efsane Cuma İndirimleri Ne Kadar Sürecek?

Türkiye'deki online alışveriş platformları Black Friday heyecanını neredeyse tüm kasım ayına yayıyor:

  • 1 - 10 Kasım: Erken Kasım ve 'Isınma Turları' indirimleri.

  • 11 - 12 Kasım: Küresel ölçekte büyük ilgi gören 11.11 Bekarlar Günü fırsatları.

  • 20 - 30 Kasım: Büyük Efsane Cuma ana indirim haftası ve marka kampanyaları.

  • 30 Kasım: Teknoloji ve elektronik ürünlerde son fırsatların sunulduğu Siber Pazartesi (Cyber Monday).

2026 Kasım İndirim Tarihleri ve Marka İndirim Oranları

2026 Kasım İndirim Tarihleri ve Marka İndirim Oranları

Popüler e-ticaret siteleri, moda devleri ve kozmetik mağazalarının 2026 Kasım kampanya tarihleri ile beklenen indirim oranları şu şekilde netleşti:

  • Trendyol & Hepsiburada (21 - 30 Kasım): Seçili butiklerde %70'e varan dev indirimlerin yanı sıra, saatlik flaş kuponlar ve premium üyeliklere özel sepet avantajları sunuluyor.

  • Amazon Türkiye (Tüm Kasım Ayı): 'Gülümseten Kasım' çatısı altında ay boyunca Prime üyelerine özel flaş fırsatlar, hızlı ve ücretsiz kargo, teknoloji ve küçük ev aletlerinde dip fiyatlar sağlıyor. Amazon Fırsatlarını buradan inceleyin.

  • Inditex Markaları (Zara, Bershka, Stradivarius, Mango): Mobil uygulamalarda indirimler genellikle mağazalardan bir akşam önce (20-21 Kasım ve 26 Kasım akşamı) başlıyor.  

  • Kozmetik (Gratis, Watsons, Sephora): Özellikle Gratis ve Watsons'ta %70'e varan oranlarla cilt bakımı ve makyaj ürünlerinde yılın en büyük stok eritme kampanyaları gerçekleşiyor.

Black Friday Nedir? Neden "Kara Cuma" Deniyor?

Black Friday Nedir? Neden "Kara Cuma" Deniyor?

Black Friday geleneği, 1930'lu yıllardan bu yana ABD'de Noel alışveriş sezonunun resmi başlangıcı kabul ediliyor.

Tarihte 'Kara Cuma' olarak anılmasının sebepleri:

  • Trafik ve Yoğunluk: 1960'lı yıllarda Philadelphia polisinin, alışveriş nedeniyle kilitlenen trafiği ve sokaklardaki aşırı kalabalığı tanımlamak için bu ifadeyi kullanması.

  • Muhasebe Defterleri: Eski dönem muhasebe kayıtlarında zararların kırmızı mürekkeple, kârların ise siyah mürekkeple yazılması. Büyük indirim gününde perakendecilerin yüksek ciroyla kâra (yani siyah renge) geçmesi bu terimin kalıcı hale gelmesini sağlamıştır.

Black Friday 2026 Alışveriş Tüyoları

Black Friday 2026 Alışveriş Tüyoları

İndirim dönemleri büyük tasarruf sağladığı gibi bütçe kontrolünü de zorlaştırabilir. Fırsatlardan en iyi şekilde yararlanmak için:

  • Sepetleri ve Favorileri Önceden Doldurun: Özellikle Zara, Mango, Nike ve kozmetik markalarında ürünler ilk dakikalarda tükenebildiği için beden ve ürün tercihlerinizi indirim başlamadan önce sepetinize ekleyin.

  • Fiyat Takibi Yapın: Ürünlerin kasım ayı başındaki normal fiyatlarını kontrol edin; böylece 'sahte indirim' yerine gerçek dip fiyatları kolayca ayırt edebilirsiniz.

  • Kupon Saatlerini Kaçırmayın: Siteler genellikle 00.00, 12.00 ve 18.00 saatlerinde sınırlı sayıda ek sepet kuponu dağıtır.

  • Sanal Kart Kullanın: Harcama limitini önceden belirleyeceğiniz sanal kartlarla alışveriş yaparak hem güvenliğinizi sağlayın hem de bütçenizi aşmayın.

Eğer yılın son alışverişini avantajlı hale getirmek istiyorsanız hemen Black Friday için takviminizi boşaltın!

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Sena Yiğit
Sena Yiğit
Onedio Üyesi
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