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Kasım İndirimlerinde Neler Var? 5 Kasım 2026 Günün Fırsatları

etiket Kasım İndirimlerinde Neler Var? 5 Kasım 2026 Günün Fırsatları

Sena Yiğit
Sena Yiğit - Onedio Üyesi
05.11.2026 - 10:24
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'Kasım indirimlerinde bugün neler var?' diyenler için 5 Kasım gününün fırsatları yayında! Kasım indirimleri 2026 kapsamında teknolojiden modaya, kişisel bakımdan ev ihtiyaçlarına kadar günün fiyatı düşen ürünlerini ve ekstra kupon avantajlarını derledik.

Bu içerik 5.11.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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Apple AirPods Pro 3 kablosuz kulaklık 11.399,00 TL'ye düştü!

Apple AirPods Pro 3 kablosuz kulaklık 11.399,00 TL'ye düştü!

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Apple AirPods Pro 3 Kablosuz Kulaklık Type-C

Samsonite S'Cure Spinner 75 cm büyük boy valiz 21.535,20 TL'den 11.999,90 TL'ye düştü!

Samsonite S'Cure Spinner 75 cm büyük boy valiz 21.535,20 TL'den 11.999,90 TL'ye düştü!

Hafif ve darbelere karşı ekstra dirençli Flowlite polipropilen gövdesi, üç noktalı kilit sistemiyle Samsonite kalitesi son dönemlerin en iyi fiyatında %44 indirimle sunuluyor.

Samsonite S'CURE-SPINNER 75/28 Valiz 75 cm

Royal Canin Sterilised Jelly 12'li yaş kedi maması paketi net 590,00 TL!

Royal Canin Sterilised Jelly 12'li yaş kedi maması paketi net 590,00 TL!

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Royal Canin Sterilised Jelly Yaş Kedi Maması 85 gr x 12 Adet

PAEN basic unisex kapüşonlu sweatshirtlerde sepette %50 indirim ve ''onedio60'' koduyla ek %10 fırsatı!

PAEN basic unisex kapüşonlu sweatshirtlerde sepette %50 indirim ve ''onedio60'' koduyla ek %10 fırsatı!

Rahat kesimi, yumuşak dokusu ve sezonun favori renk alternatifleriyle öne çıkan basic hoodie modellerinde 3 al 2 öde ve %50 sepet indirimine ek olarak onedio60 koduyla ekstra avantaj sağlanıyor.

PAEN Premium Basic Unisex Hoodie Koleksiyonu

Altınyıldız Classics'te AC250 koduyla 900 TL'ye 250 TL ekstra indirim!

Altınyıldız Classics'te AC250 koduyla 900 TL'ye 250 TL ekstra indirim!

Sweatshirt ve polarlar 549 TL, gömlekler 649 TL ve triko kazaklar 769 TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıkarken, AC250 kupon koduyla 900 TL ve üzeri sepetlerde net 250 TL indirim uygulanıyor.

Altınyıldız Classics Erkek Giyim Koleksiyonu

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LEGO Disney & Pixar 'Yukarı Bak' Evi seti sepete özel 3.499 TL yerine net 2.230,61 TL!

LEGO Disney & Pixar 'Yukarı Bak' Evi seti sepete özel 3.499 TL yerine net 2.230,61 TL!

598 parçadan oluşan ikonik balonlu ev modeli, Carl Fredricksen ve Russell figürleriyle Efsane 11 kapsamında sepette uygulanan ek %15 indirimle koleksiyoncular için kaçırılmayacak fiyata iniyor.

LEGO Disney Pixar Yukarı Bak Evi 43217 Yapım Seti

Bioderma dermokozmetik bakım ürünlerinde 1.500 TL üzerine 200 TL marka indirimi!

Bioderma dermokozmetik bakım ürünlerinde 1.500 TL üzerine 200 TL marka indirimi!

Sensibio temizleme jellerinden kuru ciltleri onaran Atoderm serisine ve karma ciltler için geliştirilen Sébium ürünlerine kadar tüm cilt bakım favorilerinde 1.500 TL üzeri alışverişlere anında 200 TL indirim uygulanıyor.

Bioderma Cilt ve Vücut Bakım Koleksiyonu

Biberiye suyu güçlendirici saç toniği %65 indirimle 719,90 TL yerine net 251,90 TL!

Biberiye suyu güçlendirici saç toniği %65 indirimle 719,90 TL yerine net 251,90 TL!

Saç dökülmesini azaltmaya yardımcı olan, saç köklerini besleyen ve saç tellerine canlılık kazandıran %100 doğal içerikli tonik, çok satanlar listesinde büyük fiyat avantajıyla yer alıyor.

Biberiye Suyu Güçlendirici Saç Toniği 100 ml

Marvis Whitening beyazlatıcı diş macunu 85 ml Premium ile net 399,00 TL!

Marvis Whitening beyazlatıcı diş macunu 85 ml Premium ile net 399,00 TL!

Yoğun ferah nane aroması, güçlü plak önleyici formülü ve diş minesini nazikçe temizleyerek beyazlatan profesyonel etkisiyle İtalyan klasiği diş macunu Premium üyelerine özel fiyatla sunuluyor.

Marvis Whitening Beyazlatıcı Diş Macunu 85 ml

Green Black Afra Elite kadın pike bornoz ikili alımda 1.700 TL yerine adet 1.275 TL!

Green Black Afra Elite kadın pike bornoz ikili alımda 1.700 TL yerine adet 1.275 TL!

Hafif pamuklu pike dokusu, yüksek su çekme kapasitesi ve pudra rengiyle banyo sonrası konforu artıran şık bornoz, 2 ve üzeri alımlarda sepette indirimli fiyata düşüyor.

Green Black Afra Elite Serisi Kadın Pike Bornoz Pudra

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Flormar makyaj ürünlerinde Efsane 11'e özel 600 TL'ye sepette ek %15 indirim!

Flormar makyaj ürünlerinde Efsane 11'e özel 600 TL'ye sepette ek %15 indirim!

Maskaralardan fondötenlere, dudak parlatıcılarından renkli far paletlerine kadar tüm favori kozmetik ürünlerinde 600 TL ve üzeri sepetlerde ek indirim fırsatı başladı.

Flormar Makyaj ve Kozmetik Koleksiyonu

Columbia outdoor giyim ve ayakkabılarda sepette tam %60 indirim fırsatı!

Columbia outdoor giyim ve ayakkabılarda sepette tam %60 indirim fırsatı!

Nefes alan dayanıklı kumaşlarıyla öne çıkan Columbia tişörtler 2.499,90 TL yerine 999,96 TL'ye, ayakkabılar ise 14.499,90 TL yerine 5.799,96 TL'ye sepet avantajıyla alıcı buluyor.

Columbia Outdoor Giyim ve Ayakkabı Koleksiyonu

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Sena Yiğit
Sena Yiğit
Onedio Üyesi
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