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10 Kasım 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu

etiket 10 Kasım 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
02.11.2026 - 12:46
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10 Kasım 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM kataloğunda bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
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Coşkun Dana Kangal Sucuk 400 g 289 TL

Coşkun Dana Kangal Sucuk 400 g 289 TL

  • Yörsan %0,5 Yağlı Süt 1 L 41,50 TL

  • Yörsan Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1000 g 419 TL

  • İçim Laktozsuz Kefir 1 L 89,50 TL

  • Sek %0,6 Yağlı Yoğurt 3000 g 155 TL

  • İçim Tam Yağlı Süzme Peynir 2x250 g 159 TL

  • Taciroğlu Tam Yağlı Klasik Beyaz Peynir 450 g 279 TL

  • Kiri Labne 3x150 g 155 TL

  • Eker Ayran 1 L 52,50 TL

  • Torku Dilimli Cheddarlı Peynir 200 g 129 TL

  • Sek Quark 140 g 54,50 TL

  • Sek Ayran 200 ml 10 TL

  • Dost Orman Meyveli Süt 200 ml 16 TL

  • Dost %20 Bitkisel Yağlı Kremsos 200 ml 21,50 TL

  • Dimes Kakaolu Protein Milkshake 310 ml 49,50 TL

  • Sek Yaban Mersinli ve Vanilya Aromalı Yoğurt 250 ml 35 TL

  • Polonez Hindi Füme 2x90 g 69 TL

  • Superfresh Mantı 1 kg 215 TL

  • Lezita Piliç Döner 200 g 49 TL

  • Banvit Çıtır Tavuk Burger 720 g 249 TL

  • Banvit Çıtır Tavuk Parçaları 700 g 209 TL

  • Erpiliç Piliç Schnitzel 1000 g 139 TL

Mr.Green Yüzey Temizlik Havlusu 100'lü 79 TL

Mr.Green Yüzey Temizlik Havlusu 100'lü 79 TL

  • Art Çamaşır Sodası 500 g 55 TL

  • Jenny & Willy Bebek Bezi Aylık Paket 425 TL

  • Familia Natural Kağıt Havlu 219 TL

  • Familia Natural Tuvalet Kağıdı 359 TL

  • Sleepy Sensitive Islak Havlu 4x70'li 99 TL

  • Familia Plus Natural Çek-Al Mendil 32 TL

  • Molped Günlük Ped İncecik 49 TL

  • Papia Kağıt Havlu Alttan Çekmeli 135 TL

  • Molped Hijyenik Ped Gece Supernight 139 TL

  • Fresh Baby Mini Islak Mendil 49 TL

  • Güldal Kıvamlı Klasik Çamaşır Suyu 4 L 119 TL

  • Domestos Ultra Çamaşır Suyu 5 L 259 TL

  • Vernel Çamaşır Yumuşatıcısı 5 L 209 TL

  • Yumoş Sıvı Çamaşır Deterjanı 2500 ml 209 TL

  • Abc Konsantre Çamaşır Yumuşatıcısı 1440 ml 125 TL

  • Peros Toz Deterjan 12 kg 449 TL

  • Duru Katı Sabun 1000 g 135 TL

  • Morfose Fön Suyu 240 ml 169 TL

  • Pantene Şampuan 625 ml 179 TL

  • Bind Activit Bulaşık Makinesi Tablet 279 TL

  • Bind Activit Bulaşık Makinesi Kokusu 49 TL

  • Protex Kraft Pişirme Kağıdı 16'lı 45 TL

  • Morfose Saç Maskesi 25 ml 25 TL

  • Bind Activit Çamaşır Makinesi Temizleyici 39 TL

  • Greenworld Bambu Çubuklu Oda Kokusu 100 ml 149 TL

  • Repute Parfüm 50 ml 199 TL

  • Repute Deodorant 150 ml 79 TL

  • Dushy Duş Jeli 1 L 95 TL

  • Işıl Sıvı Sabun 750 ml 59,50 TL

  • Silver Rose Vücut Losyonu 500 ml 89 TL

  • Prize Çekmece/Dolap Kokusu 19 g 24,50 TL

  • Skinsensual Bb Krem 50 ml 249 TL

  • Dermokil Kağıt Yüz Maskesi 35 TL

  • Dermokil Hydrojel Gözaltı Maskesi 55 TL

  • Wilkinson Sword Kadın 3 Bıçaklı Tıraş Bıçağı 145 TL

  • Felix Kedi Yaş Mama 4x85 gr 78 TL

Karadut Özü Zühre Ana 670 g 229 TL

Karadut Özü Zühre Ana 670 g 229 TL

  • Oreolu Bisküvili Dolgulu Mini Yumurta Çikolata Milka 86 g 119 TL

  • Siyah Çay Rize Doğuş 1 kg 320 TL

  • Gazlı İçecek Kola Pepsi 4x1 L 179 TL

  • Karışık Tropik Meyveli İçecek Sarıyer 1 L 42,50 TL

  • Filtre Kahve Kaave 250 g 199 TL

  • Zencefilli İçecek Ginger Shot Organuca 3x60 ml 179 TL

  • Sütlü Çikolata Kaplı Fındık Kremalı Gofret Nestle 1927 8x28 g 99 TL

  • Portakal ve Pirinç Patlaklı Sütlü Çikolata Ülker Passion 60 g 49 TL

  • Dido Maxi Ülker 47 g 25 TL

  • Sütlü, Bitter ve Beyaz Çikolatalı Kurabiye New Yorkers 180 g 99 TL

  • Çikolatalı Kremalı Kakaolu Bisküvi Eti Petit Beurre 247,5 g 69 TL

  • Sütlü Kremalı Bisküvi Bifa 3x360 g 159 TL

  • Kakaolu Kremalı Oyuncaklı Yumurta Bifa 20 g 29 TL

  • Sütlü Çikolatalı Frambuazlı Tart Kurabiye Ülker Hanımeller Şeften 108 g 42 TL

  • Kakaolu Fındıklı Kremalı Sandviç Bisküvi Çokoprens 480 g 80 TL

  • Protein Bar Çeşitleri Züber 55 TL

  • Sütlü Çikolata Kaplamalı Krema Dolgulu Kakaolu Kek Wapps 168 g 75 TL

  • Fıstık Ezmesi Çeşitleri Züber 315 g 209 TL

  • Çikolata Kaplı Portakallı Şekerleme Patislove Enjoy 80 g 59 TL

  • Karışık Meyve Aromalı Dondurularak Kurutulmuş Organik Bonbon Şeker Mom Organic 60 g 89 TL

  • Meyve ve Kremalı Yoğurt Aromalı Karışık Yumuşak Şeker Haribo Tropifrutti 200 g 59 TL

  • Meyve Pestili Mixmey 80 g 95 TL

  • Züber Çikolata Züber 42 g 99 TL

  • Toz Dolgulu Yumuşak Şekerlemeli Draje Çeşitleri Tayaş Damla 200 g 55 TL

  • Meyveli Sihirli Sakız Toynero 60 g 45 TL

  • Mısır Cipsi Doritos Storm 215 g 74,50 TL

  • Kuruyemiş Bar Fellas 3x30 g 140 TL

  • Kabuklu Ceviz Keyifçe 1 kg 179 TL

Zühre Ana ürünlerinde 2 al 1 öde fırsatına buradan göz atabilirsiniz.

11 Kasım 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Eve Teslim Kataloğu

11 Kasım 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Eve Teslim Kataloğu

  • Monster Abra A5 V22.5.3 Oyun Bilgisayarı 49.990 TL

  • Monster Tulpar TD3 V1.2.3.3 Oyun Bilgisayarı 59.990 TL

  • Pusat Reflex Core Oyuncu Mouse 799 TL

  • 2 Kapaklı 3 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 1.690 TL

  • Homendra Orta Sehpa 1.990 TL

  • 2 Kapaklı 21 Bölmeli Çok Amaçlı Kiler Dolabı 6.990 TL

  • Çekmeceli Komodin 1.390 TL

  • 2 Kapaklı 2 Çekmeceli Gardırop 4.690 TL

  • 5 Bölmeli Duvara Asılan Banyo Dolabı 1.790 TL

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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