Titanik'in okyanus tabanında tam olarak nerede yattığı onlarca yıl bilinmiyordu. Aramalar, sonar ve uzaktan kumandalı sualtı kameraları gelişene kadar sonuçsuz kaldı. Fransız ve Amerikalı araştırmacılardan oluşan ortak ekip, Robert Ballard ve Jean-Louis Michel'in liderliğinde 1 Eylül 1985'in ilk saatlerinde enkazı buldu. Ekibe enkazı fark ettiren ilk parça, geminin kazanlarından biri oldu.

Enkaz, Newfoundland açıklarında yaklaşık 3.800 metre derinlikte yatıyor. Gemi batarken ikiye ayrıldığı için pruva ve kıç birbirinden yaklaşık 600 metre uzakta duruyor. Pruva büyük oranda bütünlüğünü korumuşken kıç kısım çok daha ağır hasar görmüş durumda. İki parçanın arasındaki alana ise gemiden dökülen çok sayıda eşya yayılmış.