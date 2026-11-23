Titanik'in Batışıyla İlgili Az Bilinen Ayrıntılar: Gerçekler, Efsaneler ve 1985'te Bulunan Enkaz
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Titanik, 1912'de ilk seferinde Kuzey Atlantik'te buzdağına çarparak battı ve yaklaşık 1.500 kişi hayatını kaybetti. Aradan 100 yılı aşkın süre geçmesine rağmen geminin batışıyla ilgili anlatılanların bir kısmı efsaneye dönüştü.
Enkazın keşfinden geminin tasarımına, o geceki hava koşullarından yolcuların hayatta kalma oranlarına kadar Titanik'le ilgili az bilinen ayrıntıları ve yaygın yanlışları sırayla ele aldık.
Titanik'in enkazı, batışından 73 yıl sonra 1 Eylül 1985'te bulundu
Titanik, Belfast'ta inşa edilen ve dönemin en büyük yolcu gemisiydi
Titanik, yolculuğunun daha ilk saatlerinde SS New York ile çarpışmaktan son anda kurtuldu.
Gemi, dört bölmesi su alsa bile yüzebilecek şekilde tasarlanmıştı.
Buzdağı, 14 Nisan 1912 gecesi geminin sancak tarafına çarptı.
O gece soğuk hava ve parlak yıldızlar, bir atmosfer olayıyla açıklanmaya çalışılıyor.
Titanik, çarpmadan yaklaşık iki buçuk saat sonra suya gömüldü.
Gemideki filikalar yetersizdi ve ilk indirilenler yarı boş gitti
Hayatta kalma oranı yolcunun sınıfına, cinsiyetine ve yaşına göre keskin biçimde değişti
Soruşturmalar, kazanın tek bir suçlusu olmadığını, zincirleme hatalar yaşandığını gösterdi
Kaptan Smith'in o gece sarhoş olduğu iddiasını tanık ifadeleri desteklemiyor
Ballard'ın ekibi Titanik'in ilk sualtı fotoğraflarını çekti
Enkaz, bakteriler ve korozyon yüzünden yavaş yavaş çözülüyor
Enkaz bölgesi uluslararası koruma altında
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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