2027 Asgari Ücrete İkili Zam Önerisi: Temmuzda 36 Bin TL'yi Aşabilir
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Milyonlarca çalışanın gözü aralık ayında başlayacak 2027 yılı asgari ücret görüşmelerine çevrilirken, iş dünyasından mevcut uygulamayı değiştirebilecek dikkat çekici bir öneri geldi. Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD), hazırladığı yeni ekonomi raporunda asgari ücretin yılda tek sefer yerine, altı ay arayla ocak ve temmuz dönemlerinde iki ayrı kademede artırılmasını gündeme taşıdı.
Asgari ücrete 2027 için iki formül: Temmuzda 36 bin TL'yi aşabilir.
Enflasyon farkı ikinci zamma doğrudan yansıyacak.
2027 asgari ücret ne zaman belli olacak?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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