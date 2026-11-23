Ekonomim gazetesinde yer alan rapora ilişkin ayrıntılara göre dernek, 2027 yılının ilk yarısı için yüzde 18,3, ikinci yarısı için ise yüzde 8,7 oranında bir ücret artışı modeli sunuyor. 2026 yılında geçerli olan net 28 bin 75 lira 50 kuruşluk asgari ücret baz alındığında, ortaya çıkan yeni maaş tablosu şu şekilde şekilleniyor:

Ocak 2027 dönemi: Yüzde 18,3 oranındaki ilk artışla birlikte net asgari ücret yaklaşık 33 bin 213 liraya ulaşıyor.

Temmuz 2027 dönemi: Yılın ilk yarısındaki rakam üzerine uygulanacak yüzde 8,7’lik ikinci zamla maaş 36 bin 103 lira seviyesine çıkıyor.

Önerilen bu iki kademeli artış formülünün yılın ikinci yarısındaki kümülatif toplam etkisi ise yaklaşık yüzde 28,6 olarak hesaplanıyor.