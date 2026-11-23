23 Kasım Pazartesi Altın Fiyatları: Gram Altın Yükseldi mi? Çeyrek Ne Kadar?
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Haftaya sert düşüşün ardından gelen güçlü bir toparlanmayla başlayan altın, Cuma kapanışına göre yaklaşık yüzde 2,5 değer kazandı. Sabah saatlerinde 5.904 lira olan gram altın, saat 12.00 itibarıyla 5.876,76 liradan satılırken, ons altın 3.612 dolar seviyesinde işlem gördü. Çeyrek altının satış fiyatı 10.126 liraya geriledi. Gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL oldu? İşte 23 Kasım güncel altın fiyatları.
23 Kasım altın fiyatları: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını ne kadar?
Altın neden yükseldi?
Altında toparlanma kalıcı olacak mı?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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