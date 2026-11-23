Cuma günü gram altın 5.731 liraya kadar gerilemiş, ons altın ise Eylül 2025'ten bu yana en düşük seviyelere inmişti. Pazartesi sabahındaki hareket, bu kaybın önemli bir bölümünün geri alındığını gösteriyor. Analistler ise iki yönlü bir tablo çiziyor: Bazı değerlendirmelerde son haftalardaki sert düşüşün şimdilik sona ermiş olabileceği ifade edilirken, kalıcı bir yükseliş için henüz net bir sinyal oluşmadığını söyleyenler de var.

Yatırımcıların bu hafta takip edeceği başlıklar ise belli. Fed yetkililerinin faiz mesajları, ABD'den gelecek enflasyon verileri ve Aralık ayı faiz kararına ilişkin beklentiler altının yönünü belirleyecek. Dolar endeksindeki hareket ve küresel borsalardaki dalgalanma da fiyatlar üzerinde etkili olmaya devam edebilir. Yurt içinde ise gram ve çeyrek altın, ons altının yanı sıra dolar/TL kurunun seyrine bağlı olarak değişecek.

Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir.