Yılın en büyük alışveriş dönemi olan Efsane Cuma'ya sayılı günler kala favori ürünlerin stokları tükenmeden sepetinizi şimdiden hazırlamakta fayda var! Kışlık ayakkabılardan kahve makinelerine, ev teknolojilerinden imza parfümlere ve cilt bakımına kadar Kasım fırsatlarıyla öne çıkan ürünleri ve marka kampanyalarını sizin için bir araya getirdik. İşte sepete şimdiden eklenecek o öneriler:

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