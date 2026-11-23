Evde halı, koltuk, döşeme ve araç içi temizliğini profesyonel seviyeye taşımak isteyenler için günün fırsatı kaçırılmayacak bir indirimle geldi! Piyasaya çıktığı dönemlerde çok daha yüksek fiyatlarla satışa sunulan Bissell SpotClean HydroSteam Pro Buharlı Farklı Yüzeylerde Kullanıma Uygun Halı – Koltuk Yıkama ve Leke Çıkarma Makinesi, Hepsiburada'da 13.999,00 TL etiket fiyatıyla satışta. Gelin detaylarına birlikte bakalım.

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