Günün Fırsatı: Bissell SpotClean HydroSteam Pro Buharlı Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi İndirimde!
Evde halı, koltuk, döşeme ve araç içi temizliğini profesyonel seviyeye taşımak isteyenler için günün fırsatı kaçırılmayacak bir indirimle geldi! Piyasaya çıktığı dönemlerde çok daha yüksek fiyatlarla satışa sunulan Bissell SpotClean HydroSteam Pro Buharlı Farklı Yüzeylerde Kullanıma Uygun Halı – Koltuk Yıkama ve Leke Çıkarma Makinesi, Hepsiburada'da 13.999,00 TL etiket fiyatıyla satışta. Gelin detaylarına birlikte bakalım.
Bu içerik 23.11.2026 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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Buhar, Yıkama ve SteamWash olmak üzere üç farklı temizlik moduyla en zorlu kurumuş lekeleri bile zahmetsizce çıkarıyor.
Halı ve koltukların yanı sıra araç içi döşemelerden fayans derzlerine ve spor ayakkabılara kadar çok yönlü kullanım sunuyor.
1.9 litrelik temiz su ve 1.5 litrelik ayrı kirli su haznesiyle temizlik boyunca kesintisiz hijyen sağlıyor.
HydroRinse kendi kendini temizleme başlığıyla kullanım sonrasında hortum bakımını saniyeler içinde tamamlıyor.
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