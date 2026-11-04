Bugün İndirimde Neler Var? 4 Kasım 2026 Günün Fırsatları
Buharlı temizlikten profesyonel kahve deneyimine, hem ıslak hem kuru temizlik yapan dikey süpürgelerden zamansız güneş gözlüklerine ve kaçırılmayacak sepet kuponlarına kadar günün en çok kazandıran teklifleri yayında. Tchibo kahve makinesindeki dip fiyattan Dyson Submarine avantajına, Skechers spor ayakkabı indiriminden Züber ve Bepanthol kuponlarına kadar sepetinizi onaylamadan önce mutlaka incelemeniz gereken fırsatları derledik.
Bu içerik 4.11.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
Tchibo Cafissimo Milk beyaz kahve makinesi 15.999,00 TL'den 8.999,00 TL'ye düştü!
Kärcher KST 2 buharlı temizlik makinesi Gülümseten Kasım'da net 4.997,00 TL!
Tangle Teezer Ultimate Detangler saç fırçası 1.673,00 TL'den 1.422,05 TL'ye düştü!
Züber fıstık ezmelerinde '3 Al 2 Öde' ve ONEDİO350 koduyla 350 TL sepet indirimi!
Dyson Cyclone V10 Submarine ıslak ve kuru dikey süpürge 20.999 TL yerine net 19.499,00 TL!
Skechers Go Walk Arch Fit 2.0-Idyllic 2 erkek spor ayakkabı 6.799,00 TL'den 5.449,99 TL'ye düştü!
Siveno %100 doğal içerikli bakım ürünlerinde 800 TL üzerine 200 TL indirim fırsatı!
Proteinocean Protein Fusion 80, 999 TL'den 599 TL'ye düştü; sepette ek %10 indirimi!
Bepanthol ürünlerinde tüm fırsatlara ek TY100 koduyla 500 TL'ye 100 TL indirim!
Penti rahat giyim ürünlerinde '2 Al 1 Öde' fırsatı!
Karaca Veva 2'li porselen ölçü bardağı seti Premium ile 1.324,99 TL yerine net 1.026,24 TL!
Ray-Ban Wayfarer klasik unisex güneş gözlüğü sepete özel 6.599 TL yerine net 5.609,15 TL!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın