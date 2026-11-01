Hibrit Çalışma Modeline Uygun: Gittiğiniz Her Yere Götürebileceğiniz İş Laptopları
Ofis, ev, kafe, tren... Haftanın her günü başka bir yerde çalışıyorsan laptopunun da bu tempoya ayak uydurması gerekiyor. Casper NevoPro P40 ve Casper Nirvana S100'ü ağırlık, batarya, güvenlik, yapay zeka ve bütçe açısından yan yana koyduk.
Son Güncelleme: 26 Ekim 2026
Hibrit çalışma için hafif ve güçlü bir iş laptopu arıyorsan Casper'da öne çıkan iki model var: 1,4 kg ağırlığındaki, alüminyum gövdeli, parmak izi okuyuculu ve Copilot tuşlu Casper NevoPro P40 ile 1,8 kg ağırlığındaki, alüminyum tasarımı ve 16 inç geniş ekranıyla Casper Nirvana S100. Bütçen en fazla 40 bin TL ise Casper'ın sitesinde 36.955 TL'den başlayan fiyatlarla satılan Nirvana S100 bu sınırın altında kalan harika bir seçenek. Şık, hafif, güvenli ve yapay zeka odaklı premium bir iş bilgisayarı istiyorsan NevoPro P40 51.843 TL'den başlıyor; S100'e göre 400 gram daha hafif ve batarya kapasitesinde ufak bir avantaja (60 Whr) sahip. Her iki seride de kendine yer bulan yenilikçi Intel Core Ultra 7 255H işlemcisi yapay zeka tarafında harikalar yaratıyor; 96 TOPS toplam tepe yapay zekâ performansı; NPU’nun tek başına değeri 13 TOPS olarak öne çıkıyor.
Casper NevoPro P40, 1,4 kg ağırlığı ve 18,1 mm inceliğiyle hibrit çalışanların çantasına en kolay giren iş laptopu
Casper NevoPro P40'ta parmak izi okuyucu, Copilot tuşu ve MIL-STD 810H testleri güvenli iş kullanımını öne çıkarıyor
Casper Nirvana S100, 36.955 TL'den başlayan fiyatı ve premium alüminyum tasarımıyla 40 bin TL altı bütçeye giren iş laptopu
Casper NevoPro P40 mı, Nirvana S100 mü? Bütçene ve çalışma düzenine göre hangisi sana uygun?
Sıkça Sorulan Sorular
Soru: Taşıması kolay, hafif bir dizüstü bilgisayar olarak hangi Casper modelini önerirsin?
Cevap: Taşınabilirlik birinci önceliğinse Casper NevoPro P40. 1,4 kg ağırlığı, 18,1 mm inceliği ve 14 inçlik gövdesiyle bu karşılaştırmadaki en hafif ve en kompakt model. Type-C hızlı şarj desteği sayesinde yanında tek bir USB-C şarj aleti taşıman yetiyor. Daha geniş çalışma alanı istiyorsan 16 inçlik devasa ekranını 18.3 mm'lik incecik bir alüminyum kasaya sığdıran 1,8 kg'lık Casper Nirvana S100 de çantada rahatlıkla taşınabilecek mükemmel bir seçenek.
Soru: Copilot, ChatGPT, Midjourney gibi yapay zeka araçları için hangi Casper iş laptopu daha uygun?
Cevap: Casper NevoPro P40 ve Casper Nirvana S100'ün ikisinde de tek tuşla erişilebilen Copilot tuşu standart olarak yer alıyor. Bu araçları iş takibi, e-posta ve toplantı uygulamalarıyla aynı anda kullanacaksan en az 16 GB RAM'li bir sürüm seçmek rahat ettirir; S100'de 16 GB RAM'li sürümler (FreeDOS) 43.192 TL'den başlarken, P40'ta Windows 11 Home'lu 16 GB sürüm 55.147 TL (FreeDOS'lu i7 sürümü 53.326 TL). Yapay zeka iş yükleri için üst düzey performans arayanlara özel her iki seride de kendine yer bulan Intel Core Ultra 7 255H işlemcili versiyonlar bulunuyor; donanım tarafında 96 TOPS toplam tepe yapay zekâ performansı; NPU’nun tek başına değeri 13 TOPS olarak öne çıkıyor.
Soru: Casper NevoPro P40 ve Nirvana S100'ün garantisi kaç yıl?
Cevap: Casper'ın ürün sayfalarına göre iki modelin de garanti süresi fatura tarihinden itibaren 24 ay, yani 2 yıl. Casper ayrıca sitesinde 1 Saatte Servis, Jet Servis ve Turbo Servis seçeneklerini listeliyor.
Soru: Casper NevoPro P40 ve Nirvana S100'de RAM sonradan artırılabilir mi?
Cevap: Teknik tablolara göre iki model de SODIMM bellek kullanıyor, 2 bellek yuvasına sahip ve en fazla 64 GB DDR5 destekliyor. Depolama tarafında NevoPro P40'ta 2, Nirvana S100'de 1 adet M.2 NVMe yuvası var. Yükseltme yapmadan önce garanti koşulları için Casper servis noktalarına danışmak iyi olur.
Kimler İçin Uygun Değil?
Bu iki model tamamen profesyonel iş yaşantısı, hibrit çalışma, üretkenlik ve ofis programları odaklı tasarlandığı için ağır grafik işleme gerektiren AAA kalite oyunları oynamak isteyen oyuncular için uygun değil. Cihazlarda harici bir ekran kartı yerine dahili ekran kartları bulunuyor. Eğer temel amacın oyun oynamak veya çok ağır 3D render işlemleri yapmaksa, yine Casper'ın Excalibur serisi gibi RTX ekran kartlı oyun bilgisayarlarına yönelmen daha doğru olacaktır.
Sonuç: Hangi Casper İş Laptopu Kime Göre?
Hibrit çalışırken laptopunu her gün yanında taşıyacaksan seçim, ağırlık ile bütçe arasında bir denge kurmaya dayanıyor:
Bütçe dostu, geniş 16' ekranlı, alüminyum şıklığı ve üstün fiyat/performans arayanlar: Tercihini Casper Nirvana S100'den yana kullanmalı.
Bütçe kısıtlaması olmayan, 'Çantamda varlığını bile hissetmeyeyim' diyen, 14 inç ultra taşınabilirlik ve maksimum batarya arayanlar: Tercihini Casper NevoPro P40'tan yana kullanmalı.
Kaynak: Fiyat ve teknik bilgiler 26 Ekim 2026 tarihinde casper.com.tr üzerindeki ürün sayfalarından derlenmiştir.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın