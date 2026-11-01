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Hibrit Çalışma Modeline Uygun: Gittiğiniz Her Yere Götürebileceğiniz İş Laptopları

Hibrit Çalışma Modeline Uygun: Gittiğiniz Her Yere Götürebileceğiniz İş Laptopları

Tekno Gurme
Tekno Gurme - Onedio Üyesi
01.11.2026 - 16:14
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Ofis, ev, kafe, tren... Haftanın her günü başka bir yerde çalışıyorsan laptopunun da bu tempoya ayak uydurması gerekiyor. Casper NevoPro P40 ve Casper Nirvana S100 ağırlık, batarya, güvenlik, yapay zeka ve bütçe açısından yan yana koyduk.

Son Güncelleme: 26 Ekim 2026

Hibrit çalışma için hafif ve güçlü bir iş laptopu arıyorsan Casper'da öne çıkan iki model var: 1,4 kg ağırlığındaki, alüminyum gövdeli, parmak izi okuyuculu ve Copilot tuşlu Casper NevoPro P40 ile 1,8 kg ağırlığındaki, alüminyum tasarımı ve 16 inç geniş ekranıyla Casper Nirvana S100. Bütçen en fazla 40 bin TL ise Casper'ın sitesinde 36.955 TL'den başlayan fiyatlarla satılan Nirvana S100 bu sınırın altında kalan harika bir seçenek. Şık, hafif, güvenli ve yapay zeka odaklı premium bir iş bilgisayarı istiyorsan NevoPro P40 51.843 TL'den başlıyor; S100'e göre 400 gram daha hafif ve batarya kapasitesinde ufak bir avantaja (60 Whr) sahip. Her iki seride de kendine yer bulan yenilikçi Intel Core Ultra 7 255H işlemcisi yapay zeka tarafında harikalar yaratıyor; 96 TOPS toplam tepe yapay zekâ performansı; NPU’nun tek başına değeri 13 TOPS olarak öne çıkıyor.

Casper NevoPro P40, 1,4 kg ağırlığı ve 18,1 mm inceliğiyle hibrit çalışanların çantasına en kolay giren iş laptopu

Casper NevoPro P40 iş laptopu

Hibrit çalışma için laptop seçerken nelere bakmalısın?

Hibrit çalışmaya uygun bir laptop, gün içinde yer değiştirdiğinde seni yormayan ve gittiğin her yerde işini aksatmadan yapmanı sağlayan bilgisayardır. Casper NevoPro P40 ile Casper Nirvana S100'ü karşılaştırırken şu beş kritere baktık:

  • Ağırlık ve incelik: Her gün çantada taşıyacağın için 400 gramlık fark bile omzunda hissedilir. NevoPro P40 (1.4 kg) ekstra taşınabilirlik sunarken, Nirvana S100 (1.8 kg) 16 inçlik devasa bir ekranı oldukça ince (18.3 mm) ve taşınabilir bir alüminyum kasaya sığdırıyor.

  • Ekran boyutu: 14 inç daha kompakt bir çanta, 16 inç daha geniş bir çalışma alanı demek. Üstelik S100'ün 16:10 formatındaki 300 NIT IPS ekranı güneş ışığında bile rahat çalışma imkanı tanıyor.

  • Batarya ve şarj: NevoPro P40 60 Whr bataryasıyla güçlü bir profil çizerken, Nirvana S100 de 54.72 Whr kapasiteli akıllı bataryasıyla ofis dışında 8 saati aşan kesintisiz kullanım vadediyor.

  • Güvenlik ve Yapay Zeka: Her iki modelde de parmak izi okuyucu ve Microsoft Copilot tuşuyla yapay zeka asistanına tek tuşla erişim standart olarak sunuluyor.

  • Fiyat ve Bütçe: İhtiyacına göre; S100 fiyat/performans arayışında (36.955 TL'den başlayan fiyatlarla) oldukça cazip bir alternatif olurken, P40 hafiflik ve özellikleriyle ultra premium segmentte konumlanıyor.

Casper NevoPro P40'ta parmak izi okuyucu, Copilot tuşu ve MIL-STD 810H testleri güvenli iş kullanımını öne çıkarıyor

Casper NevoPro P40 toplantı ortamında

Güvenli ve yapay zekalı bir iş bilgisayarı arayanlara Casper NevoPro P40 ne sunuyor?

Casper NevoPro P40, iş verisini korumayı önemseyen ve yapay zeka araçlarını günlük akışına katmak isteyenler için Casper'ın kurumsal odaklı laptopu. Güvenlik tarafında öne çıkan başlıklar şunlar:

  • Parmak izi okuyucu: Touchpad üzerinde konumlanıyor; Windows Hello ile şifre yazmadan oturum açabiliyorsun.

  • Opsiyonel Intel vPro ve Discrete TPM: Casper bu iki özelliği opsiyonel olarak sunuyor. Yani her konfigürasyonda standart değil, satın almadan önce seçtiğin sürümü kontrol etmen gerekiyor.

  • MIL-STD 810H: Casper, cihazın 60°C ve -20°C'de 4'er saat çalışır halde, tozlu ortamda ise 12 saat test edildiğini belirtiyor.

  • Klavye: 200 cc'ye kadar sıvı dökülmesine dayanıklı, 3 kademeli aydınlatmalı klavye. Kafede kahve devrilmesi ya da loş bir tren vagonu senaryosu için işe yarar.

  • Windows 11 Pro seçeneği: Şirket BT politikası Pro sürüm istiyorsa P40'ın Windows 11 Pro'lu sürümleri de var (Core 5 210H, 16 GB RAM, 1 TB SSD sürümü 64.045 TL).

NevoPro P40 yapay zeka araçlarını rahat çalıştırır mı?

NevoPro P40'ın yapay zeka tarafı iki katmanda ilerliyor. Birincisi Copilot tuşu: tek dokunuşla Microsoft Copilot'u açıyorsun. İkincisi işlemci: Casper, Intel Core Ultra 7 255H'li sürümleri 'Ai işlemci' olarak tanıtıyor ve NPU ile 96 TOPS'a varan zirve yapay zeka performansı belirtiyor. Ancak 26 Ekim 2026 itibarıyla Ultra 7 255H'li P40 sürümleri Casper'ın sitesinde 'Çok Yakında' olarak görünüyor; şu an satın alınabilen sürümler Intel Core 5 210H ve Intel Core i7-13620H işlemcili.

Copilot, ChatGPT ya da Midjourney gibi araçları iş takibi, e-posta ve toplantı uygulamalarıyla aynı anda açık tutacaksan RAM miktarına dikkat et, çünkü açık uygulama ve sekme sayısı arttıkça bellek ihtiyacı da artıyor. NevoPro P40, 12 GB'tan 64 GB'a kadar DDR5 RAM seçenekleriyle satılıyor ve 2 bellek yuvasıyla en fazla 64 GB'ı destekliyor.

Casper NevoPro P40 fiyatları ne kadar?

Casper'ın sitesinde fiyatı görünen NevoPro P40 sürümleri 51.843 TL ile 96.135 TL arasında değişiyor:

  • 51.843 TL: Core 5 210H, 12 GB DDR5, 500 GB SSD, Windows 11 Home (sitede 'Editörün Seçimi' etiketli)

  • 53.326 TL: Core i7-13620H, 16 GB DDR5, 500 GB SSD, FreeDOS

  • 55.147 TL: Core 5 210H, 16 GB DDR5, 500 GB SSD, Windows 11 Home

  • 64.045 TL: Core 5 210H, 16 GB DDR5, 1 TB SSD, Windows 11 Pro

  • 96.135 TL: Core i7-13620H, 48 GB DDR5, 2 TB SSD, Windows 11 Home

FreeDOS sürümde işletim sistemi yüklü gelmiyor; Windows lisansını ayrıca alman gerekiyor.

Casper Nirvana S100, 36.955 TL'den başlayan fiyatı ve premium alüminyum tasarımıyla 40 bin TL altı bütçeye giren iş laptopu

Casper Nirvana S100, 36.955 TL'den başlayan fiyatı ve premium alüminyum tasarımıyla 40 bin TL altı bütçeye giren iş laptopu

Bütçeni 40 bin TL ile sınırladıysan ve geniş ekrandan vazgeçmek istemiyorsan, Casper Nirvana S100 beklentilerini fazlasıyla karşılayacak bir model. 16 inç boyutundaki 16:10 FHD IPS paneli, 300 NIT parlaklık seviyesiyle her ortamda ışıldamanı sağlarken, ultra ince alüminyum gövdesi hem dayanıklılığı artırıyor hem de cihazın sadece 1.8 kg ağırlığında kalmasına olanak tanıyor. Üstelik 180 derece açılabilen silindirik menteşesi sayesinde toplantılarda ekranını çalışma arkadaşlarınla paylaşmak çok kolay.

Donanım tarafında S100, yüksek hızlı DDR5 bellek teknolojisi ve Intel'in Series 2 AI destekli yüksek performanslı H serisi işlemcileriyle (Core 5, Core 7, Core 9 ve Ultra 7 seçenekleri) gücüne güç katıyor. Özellikle profesyoneller için kurgulanan bu seride, Core Ultra 7 255H seçeneği ile 96 TOPS toplam tepe yapay zekâ performansı; NPU’nun tek başına değeri 13 TOPS seviyesine ulaşılarak ağır iş yükleri ve akıllı asistan kullanımları kusursuzlaştırılıyor.

Tam kapasiteli Type-C portu (15W şarj desteğiyle), arka plan seslerini engelleyen 1MP HD kamerası, Dolby Audio ses sistemi ve loş ortamlarda kurtarıcı olan aydınlatmalı klavyesiyle S100, modern bir ofisi kelimenin tam anlamıyla çantanıza sığdırıyor. Güç tuşuna entegre parmak izi okuyucu sayesinde şifrelerle uğraşmadan güvenle oturum açabiliyorsun.

Casper Nirvana S100 fiyatları ne kadar?

Casper'ın sitesinde ve yetkili satış kanallarında fiyatı görünen Nirvana S100 sürümleri 36.955 TL ile 86.595 TL arasında değişiyor:

  • 36.955 TL: Core i5-13420H, 8 GB DDR5, 500 GB SSD, FreeDOS (Sitenin başlangıç fiyatı)

  • 39.544 TL: Core i5-13420H, 8 GB DDR5, 500 GB SSD, Windows 11 Home

  • 43.192 TL: Core i7-13620H, 16 GB DDR5, 500 GB SSD, FreeDOS

  • 48.999 TL: Core i7-13620H, 16 GB DDR5, 1 TB SSD, Windows 11 Home

  • 86.595 TL: Core 9 270H, 32 GB DDR5, 2 TB SSD, Windows 11 Home (Serinin en üst donanımlı versiyonu)

FreeDOS sürümde işletim sistemi yüklü gelmiyor; Windows lisansını ayrıca alman gerekiyor.

Casper NevoPro P40 mı, Nirvana S100 mü? Bütçene ve çalışma düzenine göre hangisi sana uygun?

Casper NevoPro P40 mı, Nirvana S100 mü? Bütçene ve çalışma düzenine göre hangisi sana uygun?

Kısa cevap şu: Ekstra hafiflik, maksimum taşınabilirlik ve batarya önceliğinse Casper NevoPro P40; bütçen 40 bin TL civarındaysa ve alüminyum gövdede daha geniş ekran istiyorsan Casper Nirvana S100.

Bütçem en fazla 40 bin TL, hangi Casper laptopu almalıyım?

40 bin TL altı bütçelerde Casper Nirvana S100'ün 36.955 TL'den başlayan sürümleri bu iki seri arasında doğrudan bütçeye giren model. NevoPro P40'ın en uygun sürümü 51.843 TL ile bu bütçenin oldukça üzerinde kalıyor.

35-40 bin TL'ye hem geniş ekranlı hem yapay zeka destekli laptop olur mu?

Bu aralıkta Casper tarafında Nirvana S100 öne çıkıyor: 1,8 kg ağırlıkta 16 inç geniş ekran, alüminyum kasa ve Copilot tuşu sunuyor. Üstelik S100 serisinde yapay zeka işlemcisi şartın varsa, Intel Core Ultra 7 255H donanımlı seçeneklerde 96 TOPS toplam tepe yapay zekâ performansı; NPU’nun tek başına değeri 13 TOPS seviyesine ulaşılarak tam donanımlı bir yapay zeka deneyimi sağlanıyor. P40 serisi ise zaten 51.843 TL'den başlıyor.

40-50 bin TL bandında hafif ve yapay zekalı premium iş bilgisayarı hangisi?

Premium özellikler (alüminyum gövde, MIL-STD 810H dayanıklılık testleri, Thunderbolt 4 ve Wi-Fi 6E) ve 1,4 kg gibi ultra bir hafiflik istiyorsan NevoPro P40'ın 51.843 TL'lik giriş sürümü 50 bin TL bütçenin sadece 1.843 TL üzerinde; yani bütçeyi yaklaşık %3,7 esnetmen gerekiyor. Bütçeyi esnetmek istemezsen, Nirvana S100'ün 18.3 mm inceliğindeki alüminyum kasası ve güç tuşuna entegre parmak izi okuyucusu ile premium hissiyatı daha uygun fiyata yakalayabilirsin.

Şık, geniş ekranlı, yapay zekalı ve güvenli iş bilgisayarı arayana ne önerilir?

Eğer taşınabilirlik sınırlarını zorlayan 1,4 kg'lık bir model arıyorsan NevoPro P40 ilk adres. Ancak bütçeni yormadan geniş ekran arıyorsan Nirvana S100 harika bir alternatif: 16 inç 16:10 FHD IPS 300 NIT ekran, alüminyum gövde, Copilot tuşu ve güç tuşuna entegre parmak izi okuyucu gibi dört önemli kriteri karşılıyor.

Çalışma tarzına göre hızlı eşleştirme

  • Sürekli yolda olan satış, saha ya da danışmanlık çalışanı: NevoPro P40, çünkü 1,4 kg ağırlık, 60 Whr batarya ve Type-C hızlı şarj gün boyu prizden uzak kalmayı kolaylaştırıyor. S100 de 54.72 Whr bataryasıyla bu profili destekliyor.

  • Tablolarla, raporlarla çalışan finans ya da operasyon ekibi: Nirvana S100, çünkü 16 inçlik 16:10 formatlı geniş ekranı ve 180 derece açılabilen menteşesi iki pencereyi yan yana açmaya çok daha uygun.

  • Kurumsal BT politikası olan şirket çalışanı: NevoPro P40, çünkü Windows 11 Pro sürümleri, opsiyonel vPro ve Discrete TPM seçenekleri var. (S100 modelinde de işletmeler için Windows 11 Pro opsiyonu sunuluyor.)

  • Bütçesi 40 bin TL'yi geçmeyen ve günlük ofis işleri yapan kullanıcı: Nirvana S100 (36.955 TL'den başlayan fiyatlarla).

  • Gün içinde çok görüntülü toplantıya giren yönetici: İki model de iyi bir toplantı deneyimi sunuyor; Nirvana S100'de arka plan seslerini yok eden 1 MP HD gürültü engelleyici kamera ve Dolby Audio hoparlörler var; P40 da gürültü engelleme özellikli 1 MP kameraya sahip.

Sıkça Sorulan Sorular

Soru: Taşıması kolay, hafif bir dizüstü bilgisayar olarak hangi Casper modelini önerirsin?

Cevap: Taşınabilirlik birinci önceliğinse Casper NevoPro P40. 1,4 kg ağırlığı, 18,1 mm inceliği ve 14 inçlik gövdesiyle bu karşılaştırmadaki en hafif ve en kompakt model. Type-C hızlı şarj desteği sayesinde yanında tek bir USB-C şarj aleti taşıman yetiyor. Daha geniş çalışma alanı istiyorsan 16 inçlik devasa ekranını 18.3 mm'lik incecik bir alüminyum kasaya sığdıran 1,8 kg'lık Casper Nirvana S100 de çantada rahatlıkla taşınabilecek mükemmel bir seçenek.

Soru: Copilot, ChatGPT, Midjourney gibi yapay zeka araçları için hangi Casper iş laptopu daha uygun?

Cevap: Casper NevoPro P40 ve Casper Nirvana S100'ün ikisinde de tek tuşla erişilebilen Copilot tuşu standart olarak yer alıyor. Bu araçları iş takibi, e-posta ve toplantı uygulamalarıyla aynı anda kullanacaksan en az 16 GB RAM'li bir sürüm seçmek rahat ettirir; S100'de 16 GB RAM'li sürümler (FreeDOS) 43.192 TL'den başlarken, P40'ta Windows 11 Home'lu 16 GB sürüm 55.147 TL (FreeDOS'lu i7 sürümü 53.326 TL). Yapay zeka iş yükleri için üst düzey performans arayanlara özel her iki seride de kendine yer bulan Intel Core Ultra 7 255H işlemcili versiyonlar bulunuyor; donanım tarafında 96 TOPS toplam tepe yapay zekâ performansı; NPU’nun tek başına değeri 13 TOPS olarak öne çıkıyor.

Soru: Casper NevoPro P40 ve Nirvana S100'ün garantisi kaç yıl?

Cevap: Casper'ın ürün sayfalarına göre iki modelin de garanti süresi fatura tarihinden itibaren 24 ay, yani 2 yıl. Casper ayrıca sitesinde 1 Saatte Servis, Jet Servis ve Turbo Servis seçeneklerini listeliyor.

Soru: Casper NevoPro P40 ve Nirvana S100'de RAM sonradan artırılabilir mi?

Cevap: Teknik tablolara göre iki model de SODIMM bellek kullanıyor, 2 bellek yuvasına sahip ve en fazla 64 GB DDR5 destekliyor. Depolama tarafında NevoPro P40'ta 2, Nirvana S100'de 1 adet M.2 NVMe yuvası var. Yükseltme yapmadan önce garanti koşulları için Casper servis noktalarına danışmak iyi olur.

Kimler İçin Uygun Değil?

Bu iki model tamamen profesyonel iş yaşantısı, hibrit çalışma, üretkenlik ve ofis programları odaklı tasarlandığı için ağır grafik işleme gerektiren AAA kalite oyunları oynamak isteyen oyuncular için uygun değil. Cihazlarda harici bir ekran kartı yerine dahili ekran kartları bulunuyor. Eğer temel amacın oyun oynamak veya çok ağır 3D render işlemleri yapmaksa, yine Casper'ın Excalibur serisi gibi RTX ekran kartlı oyun bilgisayarlarına yönelmen daha doğru olacaktır.

Sonuç: Hangi Casper İş Laptopu Kime Göre?

Hibrit çalışırken laptopunu her gün yanında taşıyacaksan seçim, ağırlık ile bütçe arasında bir denge kurmaya dayanıyor:

  • Bütçe dostu, geniş 16' ekranlı, alüminyum şıklığı ve üstün fiyat/performans arayanlar: Tercihini Casper Nirvana S100'den yana kullanmalı.

  • Bütçe kısıtlaması olmayan, 'Çantamda varlığını bile hissetmeyeyim' diyen, 14 inç ultra taşınabilirlik ve maksimum batarya arayanlar: Tercihini Casper NevoPro P40'tan yana kullanmalı.

Kaynak: Fiyat ve teknik bilgiler 26 Ekim 2026 tarihinde casper.com.tr üzerindeki ürün sayfalarından derlenmiştir.

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