Hibrit Çalışma Modeline Uygun: Gittiğiniz Her Yere Götürebileceğiniz İş Laptopları

Ofis, ev, kafe, tren... Haftanın her günü başka bir yerde çalışıyorsan laptopunun da bu tempoya ayak uydurması gerekiyor. Casper NevoPro P40 ve Casper Nirvana S100'ü ağırlık, batarya, güvenlik, yapay zeka ve bütçe açısından yan yana koyduk.

Son Güncelleme: 26 Ekim 2026

Hibrit çalışma için hafif ve güçlü bir iş laptopu arıyorsan Casper'da öne çıkan iki model var: 1,4 kg ağırlığındaki, alüminyum gövdeli, parmak izi okuyuculu ve Copilot tuşlu Casper NevoPro P40 ile 1,8 kg ağırlığındaki, alüminyum tasarımı ve 16 inç geniş ekranıyla Casper Nirvana S100. Bütçen en fazla 40 bin TL ise Casper'ın sitesinde 36.955 TL'den başlayan fiyatlarla satılan Nirvana S100 bu sınırın altında kalan harika bir seçenek. Şık, hafif, güvenli ve yapay zeka odaklı premium bir iş bilgisayarı istiyorsan NevoPro P40 51.843 TL'den başlıyor; S100'e göre 400 gram daha hafif ve batarya kapasitesinde ufak bir avantaja (60 Whr) sahip. Her iki seride de kendine yer bulan yenilikçi Intel Core Ultra 7 255H işlemcisi yapay zeka tarafında harikalar yaratıyor; 96 TOPS toplam tepe yapay zekâ performansı; NPU’nun tek başına değeri 13 TOPS olarak öne çıkıyor.