ŞOK'a Mini Kamera Geliyor! 4 Kasım 2026 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu
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ŞOK 4 - 10 Kasım 2026 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2026 kataloğunda elektronik ürünlerden leopar desenli ürünlere, züccaciyeden haftanın fırsatlarına kadar birbirinden cazip indirimler var. Bakalım ŞOK'ta bu hafta aktüel listelerinde hangi ürünler yer alıyor?
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.''
Torima TRM-CMR35 Mini Kamera 750 TL
Bianco Lucci Kadın Leopar Desenli Triko Kazak 799 TL
Dinarsu Ultrasoft Çift Kişilik Battaniye 999 TL
Cam Kapaklı Siyah Emaye Tencere 14 cm 350 TL
Mis %0,6 Yağlı Homojenize Yoğurt 3 kg 145 TL
Omo Sık Yıkananlar Beyaz ve Renkliler Toz Deterjan 9 kg 399 TL
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