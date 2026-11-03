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ŞOK'a Mini Kamera Geliyor! 4 Kasım 2026 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a Mini Kamera Geliyor! 4 Kasım 2026 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Aktüel Ürünler
oinkal
oinkal - Onedio Editörü
03.11.2026 - 14:32 Son Güncelleme: 03.11.2026 - 15:08
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ŞOK 4 - 10 Kasım 2026 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2026 kataloğunda elektronik ürünlerden leopar desenli ürünlere, züccaciyeden haftanın fırsatlarına kadar birbirinden cazip indirimler var. Bakalım ŞOK'ta bu hafta aktüel listelerinde hangi ürünler yer alıyor?

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

 “Bu içerik marka iş birliği içeriyor.''

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Torima TRM-CMR35 Mini Kamera 750 TL

Torima TRM-CMR35 Mini Kamera 750 TL
  • Okka Intenso Kapsül Kahve Makinesi OK0045 - 3.999 TL
  • Okka Minio Go Türk Kahvesi Makinesi OK0056-0300 - 2.199 TL
  • Arzum Piano Su Isıtıcı AR3152 - 2.099 TL
  • Torima Panda & Ayı Figürlü Telefon Tutucu - 299 TL
  • Oyun Konsolu GC-019 - 125 TL
  • Makaralı Figürlü Şarj Kablosu - 175 TL
  • Torima Aksesuarlı TWS Kulaklık G102 - 499 TL
  • Trax Mobile Magnetic Selfie Wireless Powerbank MG001 - 799 TL (+100 Win Para)
  • Trax Mobile OS-1965 Bluetooth Hoparlör - 550 TL (+200 Win Para)
  • Trax Mobile Bluetooth Hoparlör OS-2231 - 599 TL (+100 Win Para)
  • Trax Kids Ördek Figürlü Hoparlör - 499 TL (+150 Win Para)

Bianco Lucci Kadın Leopar Desenli Triko Kazak 799 TL

Bianco Lucci Kadın Leopar Desenli Triko Kazak 799 TL
  • Kadın Fular - 100 TL
  • Pelüş Makyaj Çantası Büyük Boy - 350 TL
  • Pelüş Makyaj Çantası Küçük Boy - 299 TL
  • Kadın Omuz Çantası Charmlı - 599 TL
  • Dinarsu Fırın Eldiveni - 125 TL
  • Dinarsu Mutfak Önlüğü - 125 TL
  • Sarkap Home Metal Desenli Yuvarlak Tepsi 35 cm - 100 TL
  • Sarkap Home Metal Desenli Çerezlik ve Sunumluk Tepsi 3'lü - 125 TL
  • Mumsan Desenli Teneke Kokulu Mum - 125 TL
  • Desenli Baton Mum - 125 TL
  • Piranha Leopar Desenli Kulaklık 2219 - 499 TL

Dinarsu Ultrasoft Çift Kişilik Battaniye 999 TL

Dinarsu Ultrasoft Çift Kişilik Battaniye 999 TL
  • Ranforce Çift Kişilik Nevresim Seti (%100 Pamuk) - 999 TL
  • Sarar Battaniye Pamuklu Soft Scotch Çift Kişilik Battaniye - 450 TL
  • Sarar Battaniye Pamuklu Soft Scotch TV Battaniyesi - 299 TL
  • Kadın Kaşkorse Bato Slip 2'li - 150 TL
  • Kadın Kaşkorse Slip 2'li - 125 TL
  • Kadın Düğmeli Pijama Takımı - 799 TL
  • Kadın Pelüş Soket Çorap - 100 TL
  • Kadın Desenli Soket Çorap 2'li - 100 TL
  • Kadın Pelüş Terlik - 275 TL

Cam Kapaklı Siyah Emaye Tencere 14 cm 350 TL

Cam Kapaklı Siyah Emaye Tencere 14 cm 350 TL
  • Cam Kapaklı Siyah Emaye Tencere 16 cm - 399 TL
  • Cam Kapaklı Siyah Emaye Tencere 18 cm - 450 TL
  • Cam Kapaklı Siyah Emaye Kızartma Tenceresi 22 cm - 499 TL
  • Cambu Borosilikat French Press - 225 TL (+25 Win Para)
  • Cambu Bambu Altlıklı Cam Sabunluk Seti 2'li - 275 TL (+25 Win Para)
  • Cambu Borosilikat Cam Fincan 4'lü - 225 TL (+25 Win Para)
  • Lav Desenli Su Bardağı Seti 3'lü - 150 TL
  • Lav Renkli Cam Kase - 75 TL
  • Lav Desenli Kapaklı Cam Şişe - 150 TL
  • Rooc Meyve-Sebze Bıçak Seti 6'lı - 175 TL
  • Kase (büyük boy) - 100 TL
  • Kase (küçük boy) - 75 TL
  • Melamin Kepçe Altlığı - 50 TL
  • Kapaklı Cam Baharatlık Çeşitleri - 50 TL
  • Paşabahçe Ramekin Kase 6'lı - 225 TL
  • Paşabahçe Heybeli Çay Takımı 8 Parça - 350 TL
  • Paşabahçe Kuvars Fincan/Kupa 2'li - 100 TL
  • Borcam Kase - 125 TL
  • Paşabahçe Madlen Tatlı Tabağı 2'li - 250 TL

Mis %0,6 Yağlı Homojenize Yoğurt 3 kg 145 TL

Mis %0,6 Yağlı Homojenize Yoğurt 3 kg 145 TL
  • Mis UHT Vitaminli Süt 1 L - 59,90 TL
  • Alpro Şekersiz Badem/Yulaflı İçecek 1 L - 149 TL (%33 indirim)
  • Dr. Oetker Kakaolu Puding - 49,90 TL (%16 indirim)
  • Dr. Oetker Krem Şanti - 69,90 TL (%15 indirim)
  • Kinder Pingui 4'lü - 89,95 TL
  • Kahve Dünyası Türk Kahvesi 100 g - 74,90 TL (%25 indirim)
  • Superfresh Pizza King 4'lü - 299 TL (%25 indirim)
  • Lezzet Supangle 200 g - 49,50 TL
  • McVitie's Beyaz Çikolatalı & Karadutlu - 39,95 TL
  • Eti Gong Süt Mısır Aromalı ve Acılı - 29,95 TL
  • Tadelle Fındık Dolgulu Sütlü Çikolata King Size - 44,95 TL (%28 indirim)
  • Lezita Piliç Kokteyl Sosis 1000 g - 109 TL
  • Eti Canga Yer Fıstıklı Gofret - 18,95 TL (%13 indirim)
  • Tadelle Bitter/Beyaz Çikolatalı Gofret - 14 TL
  • Eti Puf Hindistan Cevizli / Kakaolu / Renkli - 74,95 TL (%10 indirim)
  • Bonart Sour Belt Rainbow Licorice - 4,95 TL
  • Alfabe Gummy 80 g - 24,95 TL (%16 indirim)
  • Tadelle Bol Sütlü Çikolata 60 g - 49 TL (%30 indirim)
  • Tadelle Bol Sütlü Fındıklı Çikolata 60 g - 54,95 TL (%26 indirim)
  • Tadelle Maxinut 30 g - 17,50 TL (%35 indirim)
  • Sırma Churchill/Karma Mango 250 ml - 29,90 TL (%18 indirim)
  • Sırma C+ Tuzlu Yeşil Erik/Koruk/İsabella/Üzümlü Aromalı Doğal Maden Suyu 6x200 ml - 74,90 TL (%15 indirim)
  • Dimes Karışık/Şeftali Nektarı/Kırmızı Meyveler 1 L - 59,90 TL (%25 indirim)
  • Amigo Yoğurt ve Mevsim Yeşillikleri/Peynir/Ketçap Aromalı Mısır Çerezi 130 g - 36 TL (%20 indirim)
  • Lay's Yoğurt Mevsim Yeşillikleri/Ruffles Ketçap Aromalı Patates Cipsi 193 g / Doritos Nacho Mısır Cipsi 218 g - 75,50 TL (%23 indirim)
  • Blendax Şampuan Çeşitleri 500 ml - 175 TL (+75 Win Para)
  • Vernel Max Konsantre Yumuşatıcı Çeşitleri 1440 ml - 269 TL (+100 Win Para)
  • Eti Karam Bitter %70 Kakao 60 g - 67 TL (+25 Win Para)
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Omo Sık Yıkananlar Beyaz ve Renkliler Toz Deterjan 9 kg 399 TL

Omo Sık Yıkananlar Beyaz ve Renkliler Toz Deterjan 9 kg 399 TL
  • Ebru Parfümlü Kolonya Çeşitleri 400 ml - 199 TL (%33 indirim)
  • Axe Marshmallow Smoke Deodorant 150 ml + 35 ml - 229 TL (%42 indirim)
  • Pixy Love Deniz Kızı Taç & Saç Çeşitleri - 119 TL (%40 indirim)
  • Pixy Love Deniz Kızı Toka Çeşitleri - 89 TL (%40 indirim)
  • Vione Yüz Temizleme Köpüğü 150 ml - 99 TL (%50 indirim)
  • Vaseline Gluta Hya Losyon 200 ml - 239 TL (%31 indirim)
  • Himalaya Natural Glow Yüz Yıkama Jeli 100 ml - 99 TL (%44 indirim)
  • Himalaya Ceviz Peeling 75 ml - 99 TL (%44 indirim)
  • Sleepy Kişisel Bakım Havlusu Floral - 99,90 TL
  • Papia Home Asmalı Havlu 250 yaprak - 139 TL
  • Molfix Bebek Bezi Junior 58'li / Extra Large 48'li - 455 TL
  • Bebelac Gold Konfor Devam Sütü 350 g - 399 TL (%18 indirim)
  • İlbay's 3'lü Mikrofiber Temizlik Bezi 40x60 - 179 TL (%25 indirim)
  • Mintax Pudrasız Siyah Nitril Eldiven M/L Boden 50'li - 199 TL
  • Peros Ultra Çamaşır Suyu Bahar Ferahlığı 3,7 L - 169 TL
  • Ülker Passion Sütlü Çikolata 54 g - 30 TL (eski fiyat 60 TL)
  • Nescafe Gold Ekonomik Paket 50 g - 119 TL (eski fiyat 199 TL)
  • Koska Helva Sade/Kakaolu 350 g - 90 TL (eski fiyat 125 TL)
  • Sleepy Bionatural Premium Plus Hijyenik Ped 30'lu - 99 TL (eski fiyat 199 TL)
  • Pril Sirke Etkili Sıvı Bulaşık Deterjanı 1100 ml - 99 TL (eski fiyat 174 TL)
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