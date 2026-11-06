article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam
, Elektronik
ŞOK'a Grundig QLED TV Geliyor! 7 - 10 Kasım 2026 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a Grundig QLED TV Geliyor! 7 - 10 Kasım 2026 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

oinkal
oinkal - Onedio Editörü
06.11.2026 - 10:02
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

ŞOK 7 - 10 Kasım 2026 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2026 kataloğunda oyuncaklardan pelüş terliklere, beyaz eşyadan Google Smart QLED televizyona kadar birbirinden cazip fırsatlar var. Bakalım ŞOK'ta bu hafta aktüel listelerinde hangi ürünler yer alıyor?

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.''

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Grundig 55 GQ 750 A 4K Ultra HD 55" Google Smart QLED TV 27.999 TL

Grundig 55 GQ 750 A 4K Ultra HD 55" Google Smart QLED TV 27.999 TL
  • Altus AL 445 NX 5 Programlı Bulaşık Makinesi - 18.999 TL
  • Altus AL CM 91050 1000 Devir 9 kg Çamaşır Makinesi - 21.999 TL
  • Altus AL CM 121460 D 1400 Devir 12 kg Çamaşır Makinesi - 27.999 TL
  • Grundig 55 GQ 750 A 4K Ultra HD 55' 140 Ekran Google Smart QLED TV - 27.999 TL

Barbie Markette Oyun Seti 799 TL

Barbie Markette Oyun Seti 799 TL

  • Sürpriz Ufo - 75 TL

  • Toysup Sevimli Puset - 250 TL

  • Toysup 2 Katlı Mutfak Seti - 199 TL

  • Toysup Süper Kamyon - 399 TL

  • Matchbox Özel Lisanslı Araçlar 1:64 - 175 TL

  • Barbie Markette Oyun Seti - 799 TL

  • Barbie Minik Bebek Seti - 499 TL

  • Pufü Pelüş Maymun 70 cm - 399 TL

  • Batman 2 Katlı Lüks Oto Taşıyıcı Tır - 375 TL

  • Batman Büyük Spor Araba 35 x 15 cm - 275 TL

  • Batman Jet Uçağı 26 x 21 cm - 175 TL

  • Pilsan Ayaklı Tamir Seti - 899 TL

  • Pilsan Midilli At - 999 TL

  • Pilsan Power İtfaiye Kamyon - 499 TL

  • Pilsan Oyuncak Market Arabası - 450 TL

  • Stumble Guys Arabalı Çantalı Tamir Seti - 250 TL (+25 Win Para)

  • Sensodyne Derin Temizlik Diş Macunu 75 ml + Diş Eti Bakımı Diş Fırçası 1+1 - 119 TL (eski fiyat 229 TL)

  • Ülker Canpare Fındıklı/Çikolata Kremalı 3'lü 243 g - 49 TL (eski fiyat 69 TL)

  • Ülker O'lala Sufle Mini 162 g - 49 TL (eski fiyat 70 TL)

  • Peros Konsantre Yumuşatıcı Çeşitleri 1440 ml - 129 TL (eski fiyat 199 TL)

  • Asperox Sarı Güç/Mavi Güç Sprey 650 ml - 79 TL (eski fiyat 139 TL)

Roza Battaniyeli Lüks Bebek 1.750 TL

Roza Battaniyeli Lüks Bebek 1.750 TL
  • Roza Uyku Arkadaşım 33 cm - 699 TL
  • Roza Pusetli Altını Islatan Bebek 33 cm - 999 TL
  • Roza Battaniyeli Lüks Bebek 38 cm - 1.750 TL
  • Gokidy Uzaktan Kumandalı Retro Araba - 750 TL
  • Gokidy Blok Ortanca Buketi 135 Parça - 125 TL
  • Gokidy 2'li Çek Bırak Sevimli İş Araçları 7 cm - 100 TL
  • Gokidy Eğlenceli Işıklı Pop It - 250 TL
  • Gokidy Metal Çek Bırak Jip Çeşitleri 10 cm - 175 TL
  • Gokidy 2'li Çek Bırak Arazi Araçları 10 cm - 125 TL
  • Gokidy Spor Motosiklet 28 x 18 x 12 cm - 150 TL
  • Gokidy Vagonlu Çek Bırak Araba - 299 TL
  • 4 x 4 Off-Road Uzaktan Kumandalı Araba 1:18 - 1.250 TL
  • Gokidy Büyük Teker Dino Araba - 199 TL
  • Gokidy Blok Araç Çeşitleri - 100 TL
  • Gokidy Güzellik / İnşaat Valizi - 599 TL (+50 Win Para)
  • Zoe 1500 Parça Puzzle - 199 TL
  • Zoe Kurbağa Denge Oyunu - 125 TL
  • Mercan Düğmeli Top 15 cm - 125 TL
  • Minikler Kitap Çeşitleri - 100 TL

Gezer Kadın Pelüş Terlik Çeşitleri 299 TL

Gezer Kadın Pelüş Terlik Çeşitleri 299 TL
  • Gezer Kadın Pelüş Terlik Çeşitleri 36-40 Numara - 299 TL
  • Gezer Erkek Gondol Terlik Çeşitleri 40-44 Numara - 299 TL
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
oinkal
oinkal
Onedio Editörü
hd
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın