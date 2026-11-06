ŞOK'a Grundig QLED TV Geliyor! 7 - 10 Kasım 2026 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu
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ŞOK 7 - 10 Kasım 2026 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2026 kataloğunda oyuncaklardan pelüş terliklere, beyaz eşyadan Google Smart QLED televizyona kadar birbirinden cazip fırsatlar var. Bakalım ŞOK'ta bu hafta aktüel listelerinde hangi ürünler yer alıyor?
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.''
Grundig 55 GQ 750 A 4K Ultra HD 55" Google Smart QLED TV 27.999 TL
Barbie Markette Oyun Seti 799 TL
Roza Battaniyeli Lüks Bebek 1.750 TL
Gezer Kadın Pelüş Terlik Çeşitleri 299 TL
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