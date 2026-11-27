Makinenin en büyük cazibesi sürpriz yapabilmesi; sanatçının en büyük cazibesi ise hatayı bir fırsata çevirebilmesi. Seramik ustalarının fırından çıkan beklenmedik bir sırra duydukları saygıyı düşünün; Sebahattin Gündoğdu'nun yarım asrı aşkın seramik deneyimi, kontrol edilemeyenle kurulan bir ilişkiyi de içerir. Yasemen Latife Ayvaz'ın tuvalinde ise sürpriz, rengin kendi kendine konuşmasına izin verilen bir yerde doğuyor. Makine ne kadar çeşitlenirse çeşitlensin, 'bu hata güzel, kalsın' diyen sezgi, deneyimden geliyor.
Mustafa Günen'in durumu daha da ilginç. Dalganın fiziğiyle uğraşan, sanatı bilimle birlikte düşünen bu ressam, bir algoritmanın hesabını belki de en iyi anlayanlardan biri. Fakat dalganın neden güzel olduğunu söylemek, hesaplamaktan farklı bir şey. Bu fark, makineyle insan arasındaki çizgiyi bence net biçimde çiziyor.
Tartışmanın Değeri
Yapay zekâ sanatı üzerine yapılan tartışmaların kendisi de sanat dünyası için verimli. Bir sergi 'bu sanat mı?' sorusunu salonda yaşatıyorsa, izleyiciyi pasif konumdan çıkarmış demektir. Kimi izleyici dijital yorumlardan etkilenecek, kimi itiraz edecek; ben ikisini de sağlıklı buluyorum. Sanatın canlılığı çoğu zaman uzlaşmadan değil, böyle sahici tartışmalardan beslenir ve ArTM bu tartışmaya zemin hazırlıyor. Bir ATM ekranının önünde duran herkes, farkında olmadan bu büyük sorunun bir tarafına geçiyor: Gördüğüm şey beni etkiliyor mu, kim yaptı önemli mi?
Merakla Temkinin Birleşimi
Yapay zekâ karşısında en sağlıklı tutumu düşündüğümde, merak ile temkinin birleşimine varıyorum. Meraksız temkin yeniliği baştan reddeder, temkinsiz merak ise her yeniliği alkışlar. İkisini birlikte taşıyabilen izleyici, eserlere hem açık hem eleştirel bakabilir. Yapay zekâ üzerine bugün söylenen her şey birkaç yıl sonra farklı okunabilir; bu yüzden kendi yargılarımı kesin hükümler olarak değil, bugünün görüşleri olarak sunuyorum.
Yapay zekânın sanattaki yeri, şu an yazılmakta olan bir cümle. Sonunu kimse bilmiyor ve bilmemek de iyi. ArTM bu cümlenin bir bölümünü kuruyor: Ayvaz'ın bilinçli boşlukları, Özgür'ün tüpten çıkan rengi, Hatun'un maskeleri, Gündoğdu'ların taşı, Günen'in dalgası ve Bluport'un dijital dili bu cümlenin kelimeleri. Salondan çıkarken herkesin vereceği cevap farklı olacak ve sanat, tam da bu farklılığı sevdiği için hâlâ yaşıyor.