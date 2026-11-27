Afişler konuyu saklamıyor: 'Yazılım, senaryolar, yapay zekâ sanatı ve alışılmışın dışında perspektifler' ifadeleri ve '100 dijital eser' vurgusu yapay zekâyı sergi kimliğinin açık bir parçası yapıyor. Basına yansıyan bilgilere göre on sanatçının yüz eseri dijital biçimde ATM ekranlarında izleniyor; İstanbul'daki sergi salonunda ise otuz eser sanatseverlerle buluşuyor. Dikkat çekici olan, makinenin sahnede yalnız olmaması. Makine boş bir sayfadan değil, insan emeğiyle kurulmuş on ayrı üslup birikiminden yola çıkıyor.

Makine Kimden Öğreniyor?

Bu sorunun cevabı, sergideki sanatçıların her birinde ayrı bir yerden yakalanıyor. Yasemen Latife Ayvaz'ı düşünelim. Lirik soyutlamanın bu ismi, işe sonucu önceden planlayarak başlamıyor; renklerin birbirine nasıl cevap verdiğini izleyerek ilerliyor, tuvalin bazı yerlerini bilerek boş bırakıyor ve o boşlukları rengin soluk alma alanı sayıyor. Bir algoritma hızlı çeşitleme yapabilir, ama 'burada durmalıyım' diyen sezgi, yıllar içinde öğrenilmiş bir kulak ister. Ayvaz'ın tuvalleri bu kulağın nasıl çalıştığına dair küçük bir ders gibi.

Melisa Özgür'ün çalışmaları başka bir cevap veriyor. Geometrik ve minimal soyutlamayı fovizm ve süprematizmle düşünen bu genç sanatçı, rengi tüpten çıktığı gibi, yoğun ve berrak kullanıyor; 'an'ın ve kendinin farkında olma fikrini, ayna benzeri malzemelerle izleyiciye döndürüyor. İlk kişisel sergisini '432' adıyla açan, renklerin insana enerji verdiği düşüncesinden yola çıkan bir sanatçıdan söz ediyoruz. Makine rengi çoğaltabilir; ama rengin bir insanı nasıl değiştirdiğine inanmak, hâlâ insana ait bir yargı.

Kadronun geri kalanı da bu sorunun başka köşelerini aydınlatıyor. İsmail Ateş geometrinin ve ışığın matematiğini, Halime Türkyılmaz doğadan topladığı kumun kendi renklerini, Akın Ekici renkle kurduğu soyut ritmi, Esra Yıldırım Anadolu motiflerinin hafızasını makinenin karşısına koyuyor. Zeynep Yazıcı'nın imzası da bu on kişilik cevaplar korosunun bir sesi: Akın Ekici, Esra Hatun, Esra Yıldırım, Halime Türkyılmaz, İsmail Ateş, Melisa Özgür, Mustafa Günen, Sebahattin ve Aylin Gündoğdu, Yasemen Latife Ayvaz ve Zeynep Yazıcı aynı soruya on ayrı dilde karşılık veriyor.