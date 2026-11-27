Bölgede yaşayanların bir kısmı yabani hayvanlara karşı güvenlik önlemlerini artırmaya başladı. Bazı site sakinleri bahçe duvarlarını yükseltirken bazıları da evlerinin çevresine tel örgü çektiriyor. Aslanın arandığı sitede oturan bir vatandaş, resmi açıklamalara rağmen şüphelerinin devam ettiğini söyledi.

Tartışmaya farklı bir yerden bakan bir başka vatandaş ise hayvandan yana tavır aldı:

'Aslandan çok daha tehlikeli insanlar var. Bırakın da hayvan yaşasın.'