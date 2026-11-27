Aslan Değil Denildi Ama Uskumruköy'de Bahçe Duvarları Yükselmeye Başladı
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İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki Uskumruköy Mahallesi'nde aslan görüldüğü iddiasının üzerinden beş gün geçti. Resmi açıklamaların ardından bile mahalle sakinlerinin bir bölümü günlük alışkanlıklarına dönmekte zorlanıyor. Köy kahvehanesinden lüks sitelere kadar bölgenin gündeminde hâlâ aynı hayvan var.
"Korkudan abi, niye yalan konuşayım?"
Kasaplara fazla et alanı sordular.
Bahçe duvarları yükseliyor.
Veliler çocukları okula göndermeye çekiniyor.
Valilik ilk gün aslan alarmı vermişti.
İkinci açıklamada değerlendirme değişti.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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