Hapishanede Artık Nöbeti Kazlar Tutuyor: Firarları Gardiyanlardan Önce Fark Ediyorlar
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Brezilya'nın Santa Catarina eyaletindeki bir hapishanede mahkumların firar girişimlerini önlemek için güvenlik köpeklerinin yerine kazlar görevlendirildi. Kuşlar çit ile dış duvar arasındaki alanda devriye gezerken şüpheli bir hareket gördüklerinde bağırarak alarm veriyor. Peki bu sıra dışı yöntem neden tercih edildi?
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Hapishane yönetimi, bakımı daha ekonomik olduğu için köpeklerin yerine kazları tercih etti.
Sürünün lideri Piu-Piu adı söylendiğinde kendine özgü sesiyle karşılık veriyor.
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