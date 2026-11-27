Kaz ekibinin başında Piu-Piu adında bir kaz bulunuyor. Sürünün diğer üyelerine öncülük eden Piu-Piu, görevliler adını söylediğinde kendine özgü bir sesle cevap veriyor. Bölgenin çok sessiz olması da yöntemi kolaylaştırıyor, çünkü özellikle geceleri kazların sesleri görevliler tarafından kolayca fark ediliyor.

Kazlar kendi alanlarına giren kişilere doğru hızla ilerleyebiliyor ve yüksek sesler çıkarıyor. Mahkumların bile bu bölgeye girmekten çekindiği belirtiliyor. Hapishane müdürüne göre kazlar, insanlardan ve köpeklerden farklı olarak rüşvetle kandırılamaz.