Sifonlu klozeti 16. yüzyılın sonlarında Sir John Harington icat etti. Oturaklı klozetler ise ancak 19. yüzyılda yaygınlaştı. Batı dünyasının büyük bölümü hala oturarak kullanıyor, çömelmek gelişmekte olan ülkelerde daha çok tercih ediliyor.

Çömelmek kronik kabızlığı olanlara yardımcı olabilir ama her derde deva değil. Beslenme, hareket, ilaçlar ve sıvı alımı da bağırsak düzenini etkiliyor. Yavaş geçişli kabızlıkta çömelmenin işe yaraması beklenmiyor.

Çömelmenin yararları, oturmanın zararları kimi zaman abartılıyor. Çömelmenin hemoroiti önlediğine ya da iyileştirdiğine dair kesin bir kanıt yok. Oturmanın divertikülozise ya da kolon kanserine yol açtığını gösteren veri de yok.

Çömelmek riskten de arınmış değil. Hem sağlıklı hem hipertansif kişilerde tansiyonda küçük bir artışa yol açtığı gösterildi. Sıradan klozetle çömelmenin bazı yararlarını elde etmek isteyenler, kalçayı bükmeyi ve ayakları yükseltmeyi sağlayan bir kapak ve tabure kullanabiliyor.