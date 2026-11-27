Alaturka ve Alafranga Tuvalet Arasındaki Şaşırtıcı Anatomik Fark
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Alaturka tuvalette çömelirken alafranga klozette oturuyoruz ve iki duruş vücudun içinde farklı bir açı oluşturuyor. Farkın anahtarı, rektumu saran puborektalis kasının oluşturduğu anorektal açı. Çömelmek bu açıyı daha çok genişletiyor ve araştırmalar bağırsağın daha kısa sürede boşaldığını gösteriyor. Ancak çömelmenin sağlık yararlarının zaman zaman abartıldığı da unutulmamalı.
Çömelmek anorektal açıyı daha da genişletiyor
Araştırmacılar iki duruşu karşılaştırdı
Alafranga klozet yeni, çömelmenin yararları ise abartılıyor olabilir
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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