Gıda Paketlerinin Üzerindeki E Harfi Meğer Bu Anlama Geliyormuş
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Market alışverişinde paketlerin üzerinde E harfini iki ayrı yerde görüyoruz; biri gramajın hemen yanındaki küçük ℮ işareti, diğeri içindekiler listesindeki E330, E322 gibi kodlar. Aynı harfi kullansalar da biri paketin ne kadar dolu olduğunu, diğeri ürüne hangi katkı maddesinin eklendiğini anlatıyor.
Gramajın yanındaki küçük e, ürünün ortalama miktar sistemine göre doldurulduğunu gösteriyor.
İçindekiler listesindeki E kodları ise Avrupa'da onaylanmış katkı maddelerini gösteriyor.
E kodlu her katkı maddesi yapay değil, E300 aslında bildiğimiz C vitamini.
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