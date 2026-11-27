E kodu görünce ürünün kimyasalla dolu olduğunu düşünmek yaygın bir yanılgı. EFSA'nın verdiği örneklere göre E300 C vitamini, E440 meyvelerde bulunan pektin, E322 ise yumurta sarısı ve soyada doğal olarak bulunan lesitin.

Listenin en şaşırtıcı ismi E120. Karmin adıyla da bilinen bu kırmızı renklendirici, kaktüslerin üzerinde yaşayan koşnil böceklerinden elde ediliyor ve şekerlemelerden içeceklere kadar pek çok kırmızı üründe karşımıza çıkabiliyor.