Kulak Çubuğundan Islak Mendile: Doğru Sandığımız Ama Sağlığa Zarar Verebilen 8 Hijyen Alışkanlığı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kulak çubuğu, kokulu ped ve çocuğun fırçasına boydan boya sıkılan diş macunu, NHS, CDC ve dermatoloji derneklerinin uyarılarına konu olan sekiz gündelik alışkanlıktan üçü.
1. Dişleri fırçalarken iç yüzeyleri ihmal ediyoruz.
2. Spora makyajla başlıyor, duşu sonraya erteliyoruz.
3. Tırnak kesmenin en kolay zamanı duştan hemen sonrası.
4. Kirli ellerde ıslak mendile ve dezenfektana güveniyoruz.
5. Duştan çıkınca cildi havluyla ovarak kuruluyoruz.
6. Kokulu ped ve tamponları daha hijyenik sanıyoruz.
7. Çocuğun diş fırçasına macunu boydan boya sıkıyoruz.
8. Kulak çubuğu kiri daha da içeri itiyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Kaleme alma ve yenilikleri keşfetme tutkumu buraya yansıtıyorum. Yaşam, günlük hayata dair püf noktaları burada kaleme alıyorum
Tüm içerikleri
Yorum Yazın