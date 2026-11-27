Kulak kiri kulağı toz ve mikroplardan koruyor, çoğu zaman da kendiliğinden dışarı atılıyor. NHS kiri parmakla ya da kulak çubuğu gibi bir nesneyle almaya çalışmamayı söylüyor, çünkü bu kiri daha da içeri itiyor. Kir kulağı tıkarsa önce bir eczacıya danışmak yetebiliyor. Şikâyet beş günde geçmezse ya da kulak hiç duyamayacak kadar tıkandıysa bir sağlık kuruluşuna başvurmak gerekiyor. Ani işitme kaybı ise beklemeden muayene gerektiriyor.