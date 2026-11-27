Her Gün Gördüğünüz 10 Gizli Detayın Görevi
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Tükenmez kalemin kapağının ucu neden delik? Cevabın mürekkeple ilgisi yok, nefes borusuyla ilgisi var. Bu ve dokuz küçük detayın görevini üreticilerin ve resmî kurumların açıklamalarına bakarak yazdık.
1. Kalem kapağının ucundaki delik
3. Yakıt göstergesindeki pompa simgesinin yanındaki ok
4. Uçak camının altındaki küçük delik
5. Klavyede F ve J tuşlarındaki çıkıntılar
6. Spor ayakkabının en üstündeki fazladan bağcık deliği
7. Kot pantolonun cep köşelerindeki metal perçinler
8. Madeni paraların kenarındaki tırtıklar
9. Araba camının kenarındaki siyah noktalar
10. Cam şişelerin dibindeki kabartma noktalar
11. Otoyol kenarındaki tırtıklı şerit
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