Kapak yanlışlıkla yutulursa hava yolunu tamamen kapatmasın diye açılıyor. BIC bunu kendi sitesinde böyle açıklıyor. ISO 11540 standardı da çocukların kullanabileceği kalemlerde bu tür bir hava geçişini şart koşuyor. Gövdenin yanındaki minik delik ise başka iş görüyor: içerideki basıncı dengeleyip mürekkebin uca akmasını sağlıyor.