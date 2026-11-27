Astrolog Dinçer Güner, X hesabından yaptığı paylaşıma 'Ben yazayım, benden çıkmış olsun' sözleriyle başladı. Güner'in anlattığına göre 2027 Temmuz ayında 25 derece Oğlak burcunda bir ay tutulması meydana gelecek. Güner, bu derecenin astrolojik açıdan önemli olduğunu söyledi.

Gerekçesini de şöyle açıkladı: Covid-19 süreci, 23-24-25 derece Oğlak burcundaki Satürn ve Plüton kavuşumunun ardından ortaya çıkmıştı. Güner, geçmişte bu konuyu uzun uzun konuştuklarını hatırlatarak, aynı derecenin 2027'deki ay tutulmasıyla yeniden tetikleneceğini savundu.