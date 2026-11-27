Astrolog Dinçer Güner'den Salgın Hastalık Uyarısı: 2027 İçin Net Tarih Verdi
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Astrolog Dinçer Güner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 2027 yılının Temmuz ayına dikkat çekti. Güner, 25 derece Oğlak burcunda gerçekleşecek ay tutulmasının, Covid-19 sürecini hatırlatan bir sağlık gündemini tetikleyebileceğini öne sürdü. Astrolog, '18 Temmuz civarını önemli buluyorum' dedi.
Dinçer Güner'den 2027 Temmuz uyarısı.
"Kapanma olmayabilir ama sağlık kuralları gündeme gelebilir."
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