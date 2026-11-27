'Zıkkımın Kökünü Ye' Deyimi Nereden Geliyor? Hikayesi Bir Cehennem Ağacına Dayanıyor
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Karşımızdakine kızdığımızda sık sık söylediğimiz 'zıkkımın kökünü ye' deyiminin arkasında karanlık bir anlam yatıyor. Zıkkım aslında zakkum, yani çok zehirli bir bitkinin adı. Kelimenin geçmişi ise bir yemekten dinin anlatımındaki bir ağaca kadar uzanıyor.
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Zıkkım aslında zakkum demek ve Arapçadaki bu sözcük başlarda hurma ile kaymaktan yapılan bir yemeğin adıydı.
Kur'an'da cehennemde yenecek ağacın adı olarak geçince kelime öldürücü her yiyecek için kullanılmaya başladı.
Zakkum hayvanların bile yaklaşmadığı çok zehirli bir bitki ve deyim sanıldığından çok daha sert bir beddua.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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