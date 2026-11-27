Zıkkım kelimesinin kökü, Arapçada 'bir yiyeceği lokma haline getirip yutmak' anlamına gelen zakm köküne dayanıyor. Bu kökten türeyen zakkum, Cahiliye döneminden beri bilinen ve hurma ile kaymağın karışımından oluşan bir yemeğin adı olarak kayıtlara geçiyor.

Kelime ayrıca Türkiye'de de kullanılan bir ağacın adı olarak biliniyor. Yani bugün kulağımıza olumsuz gelen sözcük, ilk zamanlarda makbul sayılan bir yiyeceği anlatıyordu.