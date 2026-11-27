Dünya Yıldızlarının İlk Çıkış Şarkılarını Hatırlıyor musun?
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Dünyaca ünlü yıldızların bugün ezbere bildiğimiz şarkılarını dinlerken onların müzik dünyasına ilk hangi parçayla adım attığını hiç düşündün mü? Şimdi düşüneceksin. Soruları yanıtlamaya başla!
1. Britney Spears'ın müzik dünyasına damga vuran ilk teklisinin adı neydi?
2. Rihanna, 2005 yılında yayımladığı hangi şarkıyla müzik dünyasına adım attı?
3. Taylor Swift'in 2006 yılında yayımlanan ilk teklisi hangisiydi?
4. Adele'in ilk teklisi olarak yayımlanan şarkısı hangisiydi?
5. Ed Sheeran, 2011 yılında çıkış yaptığı hangi şarkıyla tanındı?
6. Eminem'in ilk yayımladığı teklisinin adı neydi?
7. Miley Cyrus'ın Hannah Montana döneminden bağımsız olarak kendi adıyla yayımladığı ilk teklisi hangisiydi?
8. Bruno Mars'ın ilk solo teklisi olarak yayımlanan şarkı hangisiydi?
9. Billie Eilish'i geniş kitlelere tanıtan ilk büyük çıkış şarkısı hangisiydi?
10. Son olarak The Weeknd'in ilk yayımladığı şarkılardan biri olarak tanınan parçası hangisiydi?
Sen bu işi gerçekten biliyorsun!
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Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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