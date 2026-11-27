Dünyanın En Ağır Canlısı: Ne Balina Ne de Fil!
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Utah'ın Fishlake Ulusal Ormanı'nda duran Pando, bir orman gibi görünse de aslında tek bir ağaç. 47 bin gövdesinin hepsi aynı kök sisteminden çıkıyor ve birbirinin genetik kopyası. Yaklaşık 6 bin ton ağırlığıyla yeryüzünün en ağır bitkisi olarak kayıtlara geçti. Ama dev ağaç son yıllarda yavaş yavaş zayıflıyor.
Orman gibi görünen Pando aslında 47 bin gövdesi olan tek bir ağaç
Ağırlığı yaklaşık 6 bin ton, yani 40 mavi balinaya denk
Yaşı 16 bin ile 80 bin yıl arasında tahmin ediliyor
Geyikler ve sığırlar yüzünden dev ağaç yenilenemiyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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