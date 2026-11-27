Pando, Utah'taki Fishlake Ulusal Ormanı'nda büyüyen bir titrek kavak topluluğu. Adı Latince'de 'yayılırım' anlamına geliyor.

Topluluk 43 hektarlık bir alana yayılıyor ve yaklaşık 47 bin gövdeden oluşuyor. Gövdelerin her biri yanındakinin klonu ve hepsi dev bir yer altı kök ağına bağlı.

Bütün gövdeler genetik olarak aynı olduğu için topluluk tek bir canlı gibi davranıyor. Sonbaharda hepsi aynı anda renk değiştiriyor, yapraklarını da aynı anda döküyor.

Pando uzun süre sıradan bir orman sanıldı. Araştırmacılar 1970'lerde bunun tek bir canlı olduğunu fark etti, Aralık 1992'de de bütün gövdelerin tek bir kök sisteminden çıktığı doğrulandı.