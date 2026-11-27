Nursena, eşinin çocuklarını 20 bin TL karşılığında satacağını iddia etti. Bununla da kalmayan Nursena, Şevket'in başka kadınları kendi kimliğini kullanarak aparta soktuğunu öne sürdü. Şevket Bey ise eşinin her iki iddiasını da reddetti.

Canlı yayında Nursena'nın Şevket Bey'le kaçarak evlenmeden önce başka biriyle evli olduğu ve o dönemki eşinin askerde bulunduğu belirtildi. Şevket Bey, Nursena'nın kendisine kaçtığı sırada evli olduğunu söylemediğini ileri sürdü.

Öte yandan Nursena'nın yeğeni olarak tanıttığı çocuğun aslında kendi çocuğu olduğu da yayında dile getirildi.