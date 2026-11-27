Esra Erol'da Nursena Bulundu, Ortalık Karıştı! Çiftin Geçmişine Dair Şaşırtan Detaylar Ortaya Çıktı
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Sekiz yıl önce kaçarak evlendiği eşinin iki çocuğunu geride bırakarak evden ayrıldığını söyleyen Şevket Şengül, Esra Erol'a başvurmuştu. Esra Erol ve ekibi tarafından bulunan Nursena Şengül'ün canlı yayında eşiyle karşı karşıya gelmesiyle olay bambaşka bir boyut kazandı. Birbirleri hakkında peş peşe iddialarda bulunan çiftin evlilik öncesindeki hayatlarına ilişkin anlatılanlar da dikkat çekti.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
İki çocuğuyla kaldığını söyleyen Şevket Bey, eşini bulmak için Esra Erol'a başvurmuştu.
Çiftin sekiz yıl önce başlayan ilişkisine dair anlatılanlar da dikkat çekti.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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