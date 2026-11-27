Esra Ezmeci'nin Ayak Bileklerini İncelemişti! Şener Üşümezsoy Bu Kez Göğüs Kaslarını Gösterdi
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Deprem açıklamaları kadar renkli kişiliğiyle de adından söz ettiren Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Esra Ezmeci'nin Kırmızı Çizgi programındaki görüntüleriyle magazin gündemine oturdu. Ezmeci'nin ayak bileklerini inceleyip fiziksel görünümü hakkında yorum yapan Üşümezsoy'un programda üstünü çıkararak göğüs kaslarını sergilediği anlar da ortaya çıktı. 76 yaşındaki profesörün kürek çekmenin önemini uygulamalı olarak anlattığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
KAYNAK: Esra Ezmeci ile Kırmızı Çizgi
Şener Üşümezsoy, son günlerde deprem açıklamalarından çok renkli görüntüleriyle konuşuluyor.
Meğer Şener Üşümezsoy'un programdaki tek dikkat çeken hareketi bu değilmiş!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın