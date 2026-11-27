Geçtiğimiz günlerde bir tavernada üstünü çıkarıp dans ettiği görüntülerle gündeme gelen Üşümezsoy, bu kez Esra Ezmeci'nin YouTube'da yayımlanan Kırmızı Çizgi programına konuk oldu.

25 Kasım'da yayımlanan programda gençlik yıllarından aşk hayatına, spor tutkusundan güzellik anlayışına kadar pek çok konuda açıklama yapan Üşümezsoy'un Esra Ezmeci'nin ayak bileklerini incelediği anlar çok konuşulmuştu.

Ezmeci'ye spor yapmasını tavsiye eden Üşümezsoy, sunucunun ayak bileklerinin incelmesi gerektiğini söylemişti.