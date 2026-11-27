Kourtney Kardashian'ın Paylaştığı "Gün Tabağı" Sosyal Medyada Tartışma Yarattı
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Televizyon ekranlarından sosyal medyaya uzanan popülerliğiyle dünyanın en çok konuşulan ailelerinden biri olan Kardashianlar yine gündemde. Ailenin büyük kardeşi Kourtney Kardashian, hazırladığı gün tabağını takipçileriyle paylaştı. Paylaşımın ardından tabaktaki yemekler sosyal medyada tartışma konusu oldu.
Kardashian ailesi, yıllardır dünya gündeminin içinde yer alıyor.
Kourtney Kardashian, ailenin en büyük kardeşi olarak biliniyor.
Kourtney Kardashian'ın paylaştığı tabak tartışma yarattı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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