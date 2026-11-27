2007'de yayın hayatına başlayan 'Keeping Up with the Kardashians' realite şovuyla dünya çapında üne kavuşan aile; Kris Jenner, Kourtney, Kim ve Khloé Kardashian ile Kendall ve Kylie Jenner'dan oluşuyor. Aile üyelerinin her biri sosyal medyada milyonlarca takipçiye sahip. Giyimleri, iş projeleri ve özel hayatları da sık sık gündem oluyor.