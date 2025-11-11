Bu Bir Şaka Olmalı: Kim Kardashian'ın 70 Yaşına Giren Annesi Kris Jenner'ın Kusursuzluğu Sinirinizi Bozacak!
Kardashian ailesinin bu kadar güçlü ve zengin olmasının yegane sebebi, ailenin mimarı ve patronu Kris Jenner dün gece 70. yaşını 'Kasino Royale' adını verdiği James Bond temalı bir partiyle kutladı. 70 yaşındaki Kris Jenner'ın kusursuzluğu ve gençlik iksiri içmiş görünümü sosyal medya kullanıcılarının sinirini bozdu...
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Kardashian ismini duyduğunuzda aklınıza gelen ilk isim Kris Jenner değildir muhtemelen ama aslında bu ailenin yaratıcısı da beyni de ta kendisi!
Ama ne 70! Dün gece Jeff Bezos ve eşinin Los Angeles'taki evinde 70. yaşını kutlayan Kris Jenner, zamana meydan okuyan şok görünümüyle hem büyüledi hem de afallattı.
