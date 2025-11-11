Bu Bir Şaka Olmalı: Kim Kardashian'ın 70 Yaşına Giren Annesi Kris Jenner'ın Kusursuzluğu Sinirinizi Bozacak!

Kim, Khloe, Kourtney, Kendall, Kylie ve pek de ortalarda gözükmeyen erkek kardeşleri Rob'un annesi olan Kris Jenner, kızlarının her birine tek tek eşsiz bir kariyer inşa etti.

Aileyle ilgili her kararın kendisinden geçtiğini ve tüm PR, yeni iş girişimi fikirlerinin de kendisinden çıktığını bildiğimiz Kris Jenner, dün itibariyle 70 yaşında bir kadın!