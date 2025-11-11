onedio
Bu Bir Şaka Olmalı: Kim Kardashian'ın 70 Yaşına Giren Annesi Kris Jenner'ın Kusursuzluğu Sinirinizi Bozacak!

Bu Bir Şaka Olmalı: Kim Kardashian'ın 70 Yaşına Giren Annesi Kris Jenner'ın Kusursuzluğu Sinirinizi Bozacak!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
11.11.2025 - 17:01

Kardashian ailesinin bu kadar güçlü ve zengin olmasının yegane sebebi, ailenin mimarı ve patronu Kris Jenner dün gece 70. yaşını 'Kasino Royale' adını verdiği James Bond temalı bir partiyle kutladı. 70 yaşındaki Kris Jenner'ın kusursuzluğu ve gençlik iksiri içmiş görünümü sosyal medya kullanıcılarının sinirini bozdu...

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Kardashian ismini duyduğunuzda aklınıza gelen ilk isim Kris Jenner değildir muhtemelen ama aslında bu ailenin yaratıcısı da beyni de ta kendisi!

Kardashian ismini duyduğunuzda aklınıza gelen ilk isim Kris Jenner değildir muhtemelen ama aslında bu ailenin yaratıcısı da beyni de ta kendisi!

Kim, Khloe, Kourtney, Kendall, Kylie ve pek de ortalarda gözükmeyen erkek kardeşleri Rob'un annesi olan Kris Jenner, kızlarının her birine tek tek eşsiz bir kariyer inşa etti. 

Aileyle ilgili her kararın kendisinden geçtiğini ve tüm PR, yeni iş girişimi fikirlerinin de kendisinden çıktığını bildiğimiz Kris Jenner, dün itibariyle 70 yaşında bir kadın!

Ama ne 70! Dün gece Jeff Bezos ve eşinin Los Angeles'taki evinde 70. yaşını kutlayan Kris Jenner, zamana meydan okuyan şok görünümüyle hem büyüledi hem de afallattı.

Ama ne 70! Dün gece Jeff Bezos ve eşinin Los Angeles'taki evinde 70. yaşını kutlayan Kris Jenner, zamana meydan okuyan şok görünümüyle hem büyüledi hem de afallattı.

James Bond temasıyla düzenlenen geceye birbirinden ünlü isimler katıldı. Oprah Winfrey, Mariah Carey, Prens Harry ve Meghan Markle, Adele, Tyler Perry, Vin Diesel, Martha Stewart ve Paris Hilton gibi birbirinden olay isimler gecede hazır bulundu. Sürpriz ise Bruno Mars'ın canlı performansıydı. 

Bruno Mars'ın canlı performansı o kadar iyiymiş ki parti kontrolden çıkmış hatta gece malikaneye polisler gelmiş diye duyduk... Bir şey olmamış tabii, ne olacak iyi geceler dileyip ayılmışlardır. Kim bilir polislerden selfie isteği gelmiş bile olabilir, kadro gerçek dışı! 

Tüm bunlar bir kenara tabii ki dikkat çeken asıl mesele Kris Jenner'ın 70 yaşında nasıl bu kadar kusursuz gözükebildiği. Bu nasıl bir genetik demeyeceğiz, hepsinin saf genetik olmadığını elbette biliyoruz. Hayatımıza estetiği kökünden sokan aile Kardashianlar fakat inanılmaz bir estetik harikasına bakıyoruz burada! En az 40 yaş daha genç gözüküyor Kris Jenner.

Gelin, Jenner'ın 70 yaşında parıl parıl parlamasına gelen yorumlara beraber bakalım.

