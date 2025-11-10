onedio
Açıklama Geldi: Özgür Turhan'dan Şiddete Maruz Kaldığını İddia Eden Eski Eşi Deniz Bağdaş'a Çok Sert Sözler!

Açıklama Geldi: Özgür Turhan'dan Şiddete Maruz Kaldığını İddia Eden Eski Eşi Deniz Bağdaş'a Çok Sert Sözler!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
10.11.2025 - 15:27

Deniz Bağdaş 9 ay önce boşandığı eski eşi komedyen Özgür Turhan'ın kendisine şiddet uyguladığını iddia etmiş ve o günü anlatmıştı. Sosyal medyada infial yaratan Bağdaş'ın açıklamasına Özgür Turhan'dan oldukça sert bir cevap geldi!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda
9 ay önce boşanan komedyen Özgür Turhan ve Deniz Bağdaş arasında sabah saatlerinde büyük bir gerginlik başladı.

Ekşi Sözlük'te birbirlerine girdikleri iddia edilen ikili bir anda yeniden mercek altına alınırken, Deniz Bağdaş'tan oldukça radikal bir açıklama gelmişti. 

Özgür Turhan'ın şiddetine maruz kaldığını söyleyen Bağdaş, o günü detaylarıyla anlatmış, Turhan'ın şiddeti oğulları Rohan ve kendi annesi önünde uyguladığını iddia etmişti. 

Bugün itibariyle gerekli tüm yasak işlemleri başlattığını duyuran Deniz Bağdaş, Kendisine yapılan çirkin imalar ve aldatan kadın vurgularından rahatsız olduğunu dile getiren Bağdaş, 'Daha fazla ucuz mizahınızın sahne dekoru, incel hıncının kum torbası ve hayattaki tüm yetersizliklerinizin yansıması olmayacağım' ifadelerini kullanmıştı.

Kaçıranlar için Bağdaş'ın açıklamasının tüm detaylarından bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Bir kez daha şiddet faili olduğu vurgulanan Özgür Turhan'dan açıklama geldi.

10 yıllık süre içerisinde Deniz Bağdaş'a sesini dahi yükseltmediğini vurgulayan Özgür Turhan, sert konuştu. 'Uzun yıllarımı beraber geçirdiğim kişi tarafından daha güzel bir kurgu ile suçlanmayı hak ediyorum, kendisine yakıştıramadım. Paylaşmış olduğu yazının neredeyse her cümlesi ayrı bir yalan içermektedir ve mantık hatalarıyla doludur' diyen Turhan, Deniz Bağdaş'ın kendisinden acele bir şekilde anlaşmalı şekilde boşandığını dile getirdi. 

Boşanma terapisine randevu alan kişinin Bağdaş'ın iddia ettiğinin aksine kendisi olduğunu söyleyen Turhan, 'Bu randevuyu alma sebebim boşanma nedenini öğrenmekti. Sebep olarak tek başıma yurt dışına gitmek istiyorum Özgür izin vermiyor dedi.' ifadelerini kullandı. 

'Beni aldattın, eve kaç defa ayakta duramayacak kadar alkollü geldin, aile ekonomisine katkıda bulunmadın, ne kimse sana bari ev işi yap dedi, ne kimse sana yemek yaptırdı. Tek yaptığın instagram hikayesi atmaktı. Çocuğum çocuğum diye ağlıyorsun, çocuğa annem bakarken, sabah uyanıp story atıp geri yatıyordun. Annemin her gün Silivri’den kalkıp geldiğini artık tüm mahalle biliyor, utanmadan bir de anneme iftira atıyorsun.  Şiddet uygulayacağım sana malum oldu hadi boşanma davası açtın, tamam orayı anladım. Bari anlattığın şiddet hikayesinde tutarlı ol.' açıklamasında bulunan Turhan, evlerinin asansörünün 3 kişilik olduğunu, bahsedilen gibi asansörde sıkıştırma, üzerine yürüme gibi bir durumun mümkün olmayacağını da ekledi. 

'Bu seviyeye düşmek hiçbir zaman istediğim bir şey değildi. O kadar çok sorunla uğraşırken, bir yandan Deniz’in sistematik olarak ben ve çevremle uğraşmasına dur demem gerekiyordu. Ancak ben aldatılmayı bile sineye çekip, çocuğum için devam edeyim derken kendisi o sırada sevgilisiyle yurtdışı planları yapıyormuş.  Bu süreç boyunca hem kendisi hem Rohan etkilenmesin diye çıkıp tek bir kelime bile etmedim. Ancak kendisi benimle ve çevremle uğraşmaya devam ediyor.' diyen Turhan, uzun açıklamasını, 

'Bu durum bir oyun değil. Senin programın değil. İnsanların kendi hayatları var, sandığın gibi dünyanın merkezinde değilsin. Bana saygı duymuyorsan bile diğer insanlara saygı duymayı öğreneceksin. Şimdi çık 5 kuruş almadım de, aldatmadım de, tehdit etmedim de, bana şiddet uyguladı diye hikayeler yaz. Herkes şunu bilsin ki anlatmadığım onca olay var. Deniz Bağdaş, İnsanların sana biraz saygısı kalmasını istiyorsan, benden özür dile ve bu konuyu kapat. Şiddete uğrayan bütün kadınların vebali üzerinde olsun!' sözleriyle sonlandırdı.

Turhan'ın açıklamasının tamamına buradan ulaşabilirsiniz;

👇️

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
