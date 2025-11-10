onedio
Emre Karayel'in Demet Evgar'a Londra Galasını İptal Ettiren Çocukluk Hayalini Duyunca Çok Şaşıracaksınız!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
10.11.2025 - 13:58

İbrahim Selim ile Bu Gece'ye konuk olan Demet Evgar, 1 Kadın 1 Erkek'teki partneri Emre Karayel'in çocukluk hayalini ilk kez anlattı! Karayel'in hayali uğruna Londra'da gideceği galayı iptal eden Demet Evgar'ın Mesir Macunu Festivali anısı sosyal medyada kahkaha attırdı!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

1 Kadın 1 Erkek, bir dönemin en iyi işiydi, hatırlamayan yoktur!

Hala milyonlar tarafından tekrarlarının izlendiği 1 Kadın 1 Erkek, yalnızca Demet Evgar ve Emre Karayel'in rol aldığı inanılmaz bir sitcom'du. Bir daha eşi benzeri gelmedi, ikilinin uyumu ise senelerce konuşuldu. 

Dostlukları hala baki olan Emre Karayel ve Demet Evgar'ı 1 Kadın 1 Erkek bittikten sonra da sık sık beraber gördük. Her gördüğümüzde de gözlerimin yeşermesine engel olamadık!

Demet Evgar ve Emre Karayel ikilisi, belki de bugüne kadarki en iyi ünlü anısı olarak tarihe geçecek bir meseleyle gündeme oturdu.

İbrahim Selim ile Bu Gece'ye konuk olan Demet Evgar, biricik partneri ve dostu Emre Karayel'in 40 yıl düşünülse akla gelmeyecek 'çocukluk' hayali uğruna başlarına gelenlerini ilk kez anlattı!

'Londra'dan davet ettiler beni, ben de çok sevindim, kabul ettim hemen. Ne giyeceğim falan onları düşünüyorum. Sonra oturuyoruz Emreciğimle sette. Bana bir telefon geldi, Manisa'dan. Çok isterdim ama o tarihlerde yokum dedim Emre dedi ki, 'Kimle konuştun?'. Ya dedim Manisa'dan aradılar... Söylemez olaydım. Mesir şenlikleri için bizim Hafsa Sultan'la Merkez Efendi olmamızı istiyorlarmış. Böyle gözleri parladı. Emre dedim saçmalama, Merkez Efendiyle Hafsa Sultan mı olacağız, ayrıca o tarihte Londra'da galam var dedim yani. Dedi ki, 'Demet! Benim çocukluk hayalim!' 

Arkadaşım, yani Adana'da yaşayan bir çocuğun nasıl çocukluk hayali Merkez Efendi olarak camiden mesir macunu atmak olabilir? Merkez Efendi olma hayali varmış! Merkez Efendi o sene kim oluyorsa camiden mesiri atıyormuş, hep onu istemiş. E ne yapayım? Ne yapayım?

Olduk çünkü Merkez Efendiyle Hafsa Sultan. Ben de Londra'ya gitmedim. Emre bana çocukluk hayalim deyince kıyamadım yani ne yapayım' diyen Demet Evgar, Merkez Efendi kılığına giren Emre Karayel'in fotoğrafını da gösterdi.

İşte o anlar:

