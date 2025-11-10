Emre Karayel'in Demet Evgar'a Londra Galasını İptal Ettiren Çocukluk Hayalini Duyunca Çok Şaşıracaksınız!
İbrahim Selim ile Bu Gece'ye konuk olan Demet Evgar, 1 Kadın 1 Erkek'teki partneri Emre Karayel'in çocukluk hayalini ilk kez anlattı! Karayel'in hayali uğruna Londra'da gideceği galayı iptal eden Demet Evgar'ın Mesir Macunu Festivali anısı sosyal medyada kahkaha attırdı!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
1 Kadın 1 Erkek, bir dönemin en iyi işiydi, hatırlamayan yoktur!
Demet Evgar ve Emre Karayel ikilisi, belki de bugüne kadarki en iyi ünlü anısı olarak tarihe geçecek bir meseleyle gündeme oturdu.
İşte o anlar:
