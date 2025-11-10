onedio
Barış Arduç'un Yakışıklılığı Karşısındaki Soğukkanlılığıyla Dikkat Çeken Gupse Özay'dan Öz Güvenli Cevap!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
10.11.2025 - 13:24

Berfu Yenenler ile Talk Show Perileri'ne konuk olan Gupse Özay'ın Barış Arduç hakkındaki soruya verdiği öz güvenli ve soğukkanlı cevap kahkaha attırdı!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Şimdilerde hem Platonik Mavi Dolunay Oteli hem de ilk animasyonu Gupi'yle gündemde olan Gupse Özay, Berfu Yenenler'e konuk oldu.

Berfu Yenenler ile Talk Show Perileri programına katılan Gupse Özay, her zamanki gibi inanılmaz sempatik, doğal ve samimi halleriyle dikkat çekti. 

Türkiye'deki birçok kadının hayalini yaşayan ve Barış Arduç ile evli olan Gupse Özay'ın Arduç'un yakışıklılığıyla ilgili bir yoruma verdiği soğukkanlı ve öz güvenli cevap programın odak noktalarından biri oldu!

Gupse Özay'a "Her sabah kocama bak beee maşallah diyordur!" yazan bir kullanıcının yorumunu okuyan Berfu Yenenler, sürpriz bir cevap aldı.

Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
