Yine Randevuda Yakalandı: Blok3'ten Olmaz Diyen Cemre Baysel, Ünlü Yarış Pilotuyla Aşk Yoluna Hızlı Girdi!

Yaklaşık 4 yıldır beraber olan ikilinin Haziran ayında ayrıldığını öğrenmiştik. Üstelik öyle sessiz ve medeni bir ayrılık da olmamıştı. Aytaç Şaşmaz'ın toksik paylaşımları cringe komasına sokarken, Cemre Baysel'in umursamaz tavrı da dikkat çekmişti.

Ayrılıktan bir süre sonra, Cemre Baysel ve rapçi Blok3 randevuda görüntülendi. Bir vatandaş tarafından gizlice fotoğrafı çeken ikilinin birbirini tanıma sürecine girdiği hatta yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti. Konu büyüyünce canı sıkılan Cemre Baysel, sanıyoruz ki flört aşamasından memnun kalamadığından böyle bir şeyin hiç yaşanmadığını söyleyip Blok3 meselesini kapattı.