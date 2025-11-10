onedio
Yine Randevuda Yakalandı: Blok3'ten Olmaz Diyen Cemre Baysel, Ünlü Yarış Pilotuyla Aşk Yoluna Hızlı Girdi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
10.11.2025 - 11:43

Birkaç hafta önce rapçi Blok3'le randevuda görüntülenen ünlü oyuncu Cemre Baysel, yine randevuda ifşalandı. Cemre Baysel'in ünlü pilotla aşka hızlı başladığı iddia edildi. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

2021 yılından bu yana beraber olan Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz 2025 yılını çıkaramayanlardan oldu.

Yaklaşık 4 yıldır beraber olan ikilinin Haziran ayında ayrıldığını öğrenmiştik. Üstelik öyle sessiz ve medeni bir ayrılık da olmamıştı. Aytaç Şaşmaz'ın toksik paylaşımları cringe komasına sokarken, Cemre Baysel'in umursamaz tavrı da dikkat çekmişti. 

Ayrılıktan bir süre sonra, Cemre Baysel ve rapçi Blok3 randevuda görüntülendi. Bir vatandaş tarafından gizlice fotoğrafı çeken ikilinin birbirini tanıma sürecine girdiği hatta yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti. Konu büyüyünce canı sıkılan Cemre Baysel, sanıyoruz ki flört aşamasından memnun kalamadığından böyle bir şeyin hiç yaşanmadığını söyleyip Blok3 meselesini kapattı.

Bu randevu saklama işlerini asla beceremeyen Cemre Baysel, dün gece yine date'te ifşalandı!

Gossip Pasta'ya gelen görüntüler, Cemre Baysel'in bu sefer de ünlü yarış pilotu Cem Bölükbaşı ile romantik bir yemekte olduğunu gözler önüne serdi.

Üstelik iki önemli detay daha ortaya çıktı!

Yine Gossip Pasta'ya gelen mesajlara göre bu ikili; Cem Bölükbaşı ve Cemre Baysel 29 Ekim kutlamalarında da beraber görülmüş...

Ayrıca an itibariyle birbirlerini takip ediyorlar! Cemre, Blok3'ten olmaz dedi ama Cem Bölükbaşı'na onay verdi galiba! Bakalım yeni bir aşka şahitlik edecek miyiz? Aytaç Şaşmaz konuya bir yerden ne yapıp edip dahil olacak mı?

