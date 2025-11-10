Şok Aldatma Detayı: Boşanan Özgür Turhan ve Deniz Bağdaş'ın Ekşi Sözlük'te Birbirine Girdiği İddia Edildi!

killajigglypuff isimli kişi, 'Sena Bilgin' isimli thread'inde, 'Gördüğüm kadarıyla kendisi, sevgilisinin çocuğunun doğum günü partisini, asıl anneni rolünü çalmak için bir fırsat olarak görmüş. O çocuğun bir annesi var. Sizin göreviniz, 'misafir' olmaktır; 'partinin sahibi' veya 'ikinci anne' olmak değil. Rohan'ın doğum gününü, kendi 'yeni aile' performansınız için bir sahne olarak kullanmanız ve bunu kamusal alanda bu kadar pervasızca paylaşmanız, tek kelimeyle hadsizliktir. edit: şiddet faili Özgür Turhan'ın yeni sevgilisi' yazıyor.

kilajigglypuff isimli kişinin Özgür Turhan'ın eski eşi Deniz Bağdaş olduğu iddia ediliyor.

killajigglypuff'a Özgür Turhan'a ait olduğuna inanılan hesaptan iki farklı entry'le cevap geliyor. İlk entry'nin adı 'Deniz Bağdaş'. Burada işler karışıyor. Eğer bu hesap gerçekten Özgür Turhan'a aitse, Turhan bu entry'le eski eşinin kendisini aldattığını ve hatta kiminle aldattığını da ifşalıyor; 'Evli olduğu dönemde Özgür Turhan'ı Aksel Gürel ile aldatıp, akabinde boşanma davası açıp Özgür Turhan'dan para koparmak için şiddet faili suçlamarıyla çamur atan kişi' yazıyor.

İkinci entry'nin adı ise 'killajigglypuff' Bu entry'de de yine Özgür Turhan tarafından hesabın Deniz Bağdaş tarafından yönetildiği iddia ediliyor. 'Bu hesabı Ekşi Sözlük yönetimi Özgür Turhan'ın katıldığı Buyurun Benim videosundan sonra Deniz Bağdaş'a tanımlamıştır' ifadelerine yer veriliyor.

Kısaca; Deniz Bağdaş kendi ismini kullanmadan, Özgür Turhan ve sevgilisi olduğunu iddia ettiği Sena Bilgin'in oğlu Rohan'ın doğum günündeki tavrından rahatsızlıklarını dile getiriyor. Bunu fark eden Özgür Turhan da bir süre iddia olarak dolaşan aldatma meselesini doğruluyor ve Aksel Gürel'i ifşalıyor. Hesabın Deniz Bağdaş'a ait olduğu duyurmak için de killajigglypuff için ayrıca bir entry giriyor...