Şok Aldatma Detayı: Boşanan Özgür Turhan ve Deniz Bağdaş'ın Ekşi Sözlük'te Birbirine Girdiği İddia Edildi!

Şok Aldatma Detayı: Boşanan Özgür Turhan ve Deniz Bağdaş'ın Ekşi Sözlük'te Birbirine Girdiği İddia Edildi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
10.11.2025 - 08:58

Stand-up Gösterileri, Soğuk Savaş'taki soğuk esprileri ve eşiyle beraber çektiği Bozuk Mikrofon programıyla kısa sürede büyük bir hayran kitlesine ulaşan Özgür Turhan, 9 ay önce Deniz Bağdaş ile boşanmıştı. 

Özgür Turhan ve Deniz Bağdaş'ın Ekşi Sözlük'te atıştığı, işin içinde her iki taraftan da dahil edilmiş üçüncü kişiler olduğu iddia edildi. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Sosyal medyayı ve stand-up gösterilerini yakından takip edenlerdenseniz Özgür Turhan'a mutlaka denk gelmişsinizdir.

Sosyal medyayı ve stand-up gösterilerini yakından takip edenlerdenseniz Özgür Turhan'a mutlaka denk gelmişsinizdir.

Organize İşler: Sazan Sarmalı ve Necati Başkadır gibi yapımlarda karşımıza çıkan Özgür Turhan, asıl çıkışını stand-up gösterileriyle yapmıştı. Bir dönem epey popüler olan Soğuk Savaş'ın aranan isimlerinden biri haline gelen Özgür Turhan, eşi Deniz Bağdaş'la beraber de Bozuk Mikrofon isimli, oldukça samimi ve derin ilişki konularını ironik ve mizah yüklü bir şekilde konuştukları bir programa başlamıştı. 

Komedyen çift olarak anılmaya başlayan ikili, birçok çiftin arasında konu olabilecek meselelere radikal yerlerden yaklaşarak tüm gözleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Oğulları Rohan'la mutlu mesut, filtresiz bir yuva kurduklarını ve aşk yaşadığını düşündüğümüz ikili geçtiğimiz Şubat ayında, yaklaşık 9 ay önce boşandı.

Kaçıranlar için tüm detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Boşandıktan sonra Ekşi Sözlük'te hakkında yazılanlardan rahatsız olduğunu dile getiren Deniz Bağdaş, nafaka, mal mülk bölüşümü ve estetik mevzularıyla ilgili bir açıklamada bulunmuştu.

Boşandıktan sonra Ekşi Sözlük'te hakkında yazılanlardan rahatsız olduğunu dile getiren Deniz Bağdaş, nafaka, mal mülk bölüşümü ve estetik mevzularıyla ilgili bir açıklamada bulunmuştu.

Şayet iddialar doğruysa, 9 ay önce sessiz sedasız yaşanan boşanma epey olaylı geçmiş gibi duruyor. 

Malı mülkü ikiye ayırmadığını sadece oğulları Rohan için çocuğa iştirak nafakası alacağını söyleyen Deniz Bağdaş, 'Merak eden ekşicilere de yanıt; kendi paramla estetik oldum, nafaka almıyorum' ifadelerini kullanmıştı. 

Bu sefer, Deniz Bağdaş ve Özgür Turhan'ın boşanmanın üstünden 9 ay geçmesine rağmen Ekşi Sözlük'te atıştığı iddia edildi. Şayet iddialar doğruysa, sessiz sedasız gerçekleşen boşanma süreci epey olaylı geçmiş...

Sizden önce sırasıyla thread'leri okumanızı ve kullanıcı isimlerine de dikkat etmenizi rica ediyoruz.

Sizden önce sırasıyla thread'leri okumanızı ve kullanıcı isimlerine de dikkat etmenizi rica ediyoruz.

killajigglypuff isimli kişi, 'Sena Bilgin' isimli thread'inde, 'Gördüğüm kadarıyla kendisi, sevgilisinin çocuğunun doğum günü partisini, asıl anneni rolünü çalmak için bir fırsat olarak görmüş. O çocuğun bir annesi var. Sizin göreviniz, 'misafir' olmaktır; 'partinin sahibi' veya 'ikinci anne' olmak değil. Rohan'ın doğum gününü, kendi 'yeni aile' performansınız için bir sahne olarak kullanmanız ve bunu kamusal alanda bu kadar pervasızca paylaşmanız, tek kelimeyle hadsizliktir. edit: şiddet faili Özgür Turhan'ın yeni sevgilisi' yazıyor. 

kilajigglypuff isimli kişinin Özgür Turhan'ın eski eşi Deniz Bağdaş olduğu iddia ediliyor. 

killajigglypuff'a Özgür Turhan'a ait olduğuna inanılan hesaptan iki farklı entry'le cevap geliyor. İlk entry'nin adı 'Deniz Bağdaş'. Burada işler karışıyor. Eğer bu hesap gerçekten Özgür Turhan'a aitse, Turhan bu entry'le eski eşinin kendisini aldattığını ve hatta kiminle aldattığını da ifşalıyor; 'Evli olduğu dönemde Özgür Turhan'ı Aksel Gürel ile aldatıp, akabinde boşanma davası açıp Özgür Turhan'dan para koparmak için şiddet faili suçlamarıyla çamur atan kişi' yazıyor.

İkinci entry'nin adı ise 'killajigglypuff' Bu entry'de de yine Özgür Turhan tarafından hesabın Deniz Bağdaş tarafından yönetildiği iddia ediliyor. 'Bu hesabı Ekşi Sözlük yönetimi Özgür Turhan'ın katıldığı Buyurun Benim videosundan sonra Deniz Bağdaş'a tanımlamıştır' ifadelerine yer veriliyor. 

Kısaca; Deniz Bağdaş kendi ismini kullanmadan, Özgür Turhan ve sevgilisi olduğunu iddia ettiği Sena Bilgin'in oğlu Rohan'ın doğum günündeki tavrından rahatsızlıklarını dile getiriyor. Bunu fark eden Özgür Turhan da bir süre iddia olarak dolaşan aldatma meselesini doğruluyor ve Aksel Gürel'i ifşalıyor. Hesabın Deniz Bağdaş'a ait olduğu duyurmak için de killajigglypuff için ayrıca bir entry giriyor...

Özgür Turhan'ın birkaç saat önce Instagram'da paylaştığı buz dağının görünen tarafı fotoğrafı ise oldukça manidar.

Özgür Turhan'ın birkaç saat önce Instagram'da paylaştığı buz dağının görünen tarafı fotoğrafı ise oldukça manidar.

Ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım.

