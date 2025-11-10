Şok Aldatma Detayı: Boşanan Özgür Turhan ve Deniz Bağdaş'ın Ekşi Sözlük'te Birbirine Girdiği İddia Edildi!
Stand-up Gösterileri, Soğuk Savaş'taki soğuk esprileri ve eşiyle beraber çektiği Bozuk Mikrofon programıyla kısa sürede büyük bir hayran kitlesine ulaşan Özgür Turhan, 9 ay önce Deniz Bağdaş ile boşanmıştı.
Özgür Turhan ve Deniz Bağdaş'ın Ekşi Sözlük'te atıştığı, işin içinde her iki taraftan da dahil edilmiş üçüncü kişiler olduğu iddia edildi.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sosyal medyayı ve stand-up gösterilerini yakından takip edenlerdenseniz Özgür Turhan'a mutlaka denk gelmişsinizdir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Boşandıktan sonra Ekşi Sözlük'te hakkında yazılanlardan rahatsız olduğunu dile getiren Deniz Bağdaş, nafaka, mal mülk bölüşümü ve estetik mevzularıyla ilgili bir açıklamada bulunmuştu.
Sizden önce sırasıyla thread'leri okumanızı ve kullanıcı isimlerine de dikkat etmenizi rica ediyoruz.
Özgür Turhan'ın birkaç saat önce Instagram'da paylaştığı buz dağının görünen tarafı fotoğrafı ise oldukça manidar.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın