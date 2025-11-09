onedio
"Bu Kaçıncı Saygısızlığı?" Murat Övüç, Sahnede Fotoğraf Çektirmek İsteyen Hayranının Kafasını İtti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
09.11.2025 - 21:59

'Görgüsüz' tavırları sebebiyle tepki çeken fenomen Murat Övüç, yine sahnede yaptığı bir saygısızlıkla gündeme geldi. Övüç, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen hayranının kafasını itti.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İlişkiler hakkında yaptığı ilginç yorumlarla dikkat çeken ve bu şekilde fenomen olan Murat Övüç, "görgüsüz", "abartılı lüks" bulunan paylaşımları ve hareketleriyle dikkat çeken isimlerden biri.

Konuşma tarzı, abartılı makyajları, kombinleri ve bitmek bilmeyen altınları, gizemli 'kuyumcu' partneriyle sık sık gündem olan Murat Övüç, kimilerinin tepkisini çekerken, kimilerinin de dikkatini olumlu bir yerden çekiyor. 

Seveni kadar sevmeyeni de olan Murat Övüç hakkında genel kanı hareketlerinin çok fazla olduğu yönünde, bugüne dek gündeme geldiği konular arasında da pek çok seyirciyle atışma ve seyirciye saygısızlık var!

Murat Övüç, bugun de yine sahnede yaptığı saygısız hareketle gündeme oturdu.

Tepkiler gecikmedi...

Lila Ceylan
