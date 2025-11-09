"Bu Kaçıncı Saygısızlığı?" Murat Övüç, Sahnede Fotoğraf Çektirmek İsteyen Hayranının Kafasını İtti!
'Görgüsüz' tavırları sebebiyle tepki çeken fenomen Murat Övüç, yine sahnede yaptığı bir saygısızlıkla gündeme geldi. Övüç, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen hayranının kafasını itti.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
İlişkiler hakkında yaptığı ilginç yorumlarla dikkat çeken ve bu şekilde fenomen olan Murat Övüç, "görgüsüz", "abartılı lüks" bulunan paylaşımları ve hareketleriyle dikkat çeken isimlerden biri.
Murat Övüç, bugun de yine sahnede yaptığı saygısız hareketle gündeme oturdu.
Tepkiler gecikmedi...
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
