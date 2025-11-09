onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
İbrahim Selim'e Katılan Demet Evgar'dan Tamer Karadağlı'nın Bahsi Açılınca Oluşan Derin Sessizliğe Taş!

İbrahim Selim'e Katılan Demet Evgar'dan Tamer Karadağlı'nın Bahsi Açılınca Oluşan Derin Sessizliğe Taş!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
09.11.2025 - 19:50

İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk olan ünlü oyuncu Demet Evgar, Tamer Karadağlı'dan bahsederken seyircide oluşan derin sessizliğe olay bir göndermede bulundu. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bahar dizisindeki muhteşem performansıyla milyonları kendine hayran bırakan Demet Evgar'ı tanıtmaya gerek yok herhalde!

Bahar dizisindeki muhteşem performansıyla milyonları kendine hayran bırakan Demet Evgar'ı tanıtmaya gerek yok herhalde!

Üç sezondur NOW TV ekranlarında devam eden Bahar dizisi, en başta yakaladığı popülariteyi şimdilerde reytinglere yansıtamasa da Demet Evgar, her bölümde şahaneler yaratmaya devam ediyor. 

Mutlaka görmüşsünüzdür, Demet Evgar da birkaç hafta önce ünlülere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda kan, idrar ve saç örneği veren 19 isim arasında yer alıyordu. Sonuçları temiz çıkan Evgar hakkında takipsizlik kararı çıktığı öğrenilmişti.

Geçtiğimiz saatlerde İbrahim Selim'le Bu Gece programına konuk olan Demet Evgar'ın keyfi gayet yerindeydi.

Geçtiğimiz saatlerde İbrahim Selim'le Bu Gece programına konuk olan Demet Evgar'ın keyfi gayet yerindeydi.

Programdaki en dikkat çekici an ise Demet Evgar'ın içinde Tamer Karadağlı'nın da olduğu bir anısını anlatmak üzere lafa girdiğinde, Karadağlı ismi duyulduğu gibi salonda oluşan derin sessizlik oldu. 

Demet Evgar, birkaç dakika önce bir bilgiyi doğrulamak adına telefonunu eline almış, 'Ben inanmadığım şeyi unutuyorum hemen' demişti.

Tamer Karadağlı'nın bahsini açınca seyircinin sessizleşmesine sessiz kalmayan Demet Evgar, 'Aaa n'oldu sessizlik mi oldu?' diyerek güldü. 

İbrahim Selim ise 'İnanmadığımız şeyi unutuyoruz ya bizde' dedi. Bunun üzerine soğuk sularını birbirine tokuşturup gülerek içen ikili kahkahaya boğulurken Demet Evgar, 'Seni seviyorum arkadaşım, Allah'a emanet ol' dedi.

İşte o anlar:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın