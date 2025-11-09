İbrahim Selim'e Katılan Demet Evgar'dan Tamer Karadağlı'nın Bahsi Açılınca Oluşan Derin Sessizliğe Taş!

Üç sezondur NOW TV ekranlarında devam eden Bahar dizisi, en başta yakaladığı popülariteyi şimdilerde reytinglere yansıtamasa da Demet Evgar, her bölümde şahaneler yaratmaya devam ediyor.

Mutlaka görmüşsünüzdür, Demet Evgar da birkaç hafta önce ünlülere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda kan, idrar ve saç örneği veren 19 isim arasında yer alıyordu. Sonuçları temiz çıkan Evgar hakkında takipsizlik kararı çıktığı öğrenilmişti.