Sinirler Gergin: X'teki Kullanıcıya Durduk Yere Tutulan İrem Derici Olan Biteni Tüm Detaylarıyla Anlattı

Bu sefer aşkı gerçekten bulan, her halinden de körkütük aşık ve en önemlisi de mutlu olduğunu anladığımız İrem Derici, söz töreninini yapılacağı gün sonradan temiz çıktığı uyuşturucu operasyonuyla evinden alınmıştı.

Yine de huzurunu bozmayan ikili, İrem Derici'nin akşam saatlerinde yaptığı basın toplantısında kendi aralarında sözlendiklerini açıklamış, yüzüklerini göstermişti. Ne İrem Derici ne de Melih Kunukçu, evlilik teklifiyle ilgili bir paylaşımda bulunmadı. Bunun üzerine açıklama yapan İrem Derici, hayatında ilk kez evlilik teklifi aldığını ve ne yapacağını şaşırdığını söylemişti.

Asıl mesele ise birkaç gün önce patlak verdi. Artık düğün ne zaman olurun haberini beklediğimiz İrem ve Melih bir anda sosyal medyada birbirini takipten çıktı. Hatta İrem Derici, Melih'le olan tüm aşk pozlarını da kaldırdı.

Sosyal medyada hakim olan 'Küsmüşlerdir, barışırlar' düşüncesi çok şükür ki doğru çıktı. Birkaç saat içinde durumu toparlayan ikili, birbirini yeniden takibe aldı, fotoğraflar arşivden çıktı, İrem'den ise 'İyiyiz, yanımda bira içiyoruz. Bir şeyimiz yok' açıklaması gelmişti. Yurt dışında akıl almaz bir kavgaya karışan, aylardır beklediği Lady Gaga konserine de giremeyen İrem Derici'yi talihsizlikler peş peşe vumuştu.