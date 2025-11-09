onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Sinirler Gergin: X'teki Kullanıcıya Durduk Yere Tutulan İrem Derici Olan Biteni Tüm Detaylarıyla Anlattı

Sinirler Gergin: X'teki Kullanıcıya Durduk Yere Tutulan İrem Derici Olan Biteni Tüm Detaylarıyla Anlattı

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
09.11.2025 - 16:52

Yaklaşık 3 ay önce hayatına girdiği andan beri neşe saçmasına sebep olan Melih Kunukçu'ya 'Evet' diyen İrem Derici, Merkür retrosunda gerim gerim gerilenlerden oldu. 

Önce Melih Kunukçu'yla bir sürtüşme yaşayan, ardından yurt dışında kavgaya karışan, üstüne Lady Gaga konserine de gidemeyen İrem Deric X kullanıcısına durduk yere kurulmasıyla gündeme oturmuştu. İrem Derici'den açıklama geldi. 

 Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

3 ay önce, Burak Bulutsuz ve Eda Sakız'ın nikah şahitliğini yapmak üzere katıldığı düğünde evlilik teklifi alan İrem Derici'nin keyfi hayatına Melih Kunukçu girdiğinden beri çok yerindeydi!

3 ay önce, Burak Bulutsuz ve Eda Sakız'ın nikah şahitliğini yapmak üzere katıldığı düğünde evlilik teklifi alan İrem Derici'nin keyfi hayatına Melih Kunukçu girdiğinden beri çok yerindeydi!

Bu sefer aşkı gerçekten bulan, her halinden de körkütük aşık ve en önemlisi de mutlu olduğunu anladığımız İrem Derici, söz töreninini yapılacağı gün sonradan temiz çıktığı uyuşturucu operasyonuyla evinden alınmıştı. 

Yine de huzurunu bozmayan ikili, İrem Derici'nin akşam saatlerinde yaptığı basın toplantısında kendi aralarında sözlendiklerini açıklamış, yüzüklerini göstermişti. Ne İrem Derici ne de Melih Kunukçu, evlilik teklifiyle ilgili bir paylaşımda bulunmadı. Bunun üzerine açıklama yapan İrem Derici, hayatında ilk kez evlilik teklifi aldığını ve ne yapacağını şaşırdığını söylemişti. 

Asıl mesele ise birkaç gün önce patlak verdi. Artık düğün ne zaman olurun haberini beklediğimiz İrem ve Melih bir anda sosyal medyada birbirini takipten çıktı. Hatta İrem Derici, Melih'le olan tüm aşk pozlarını da kaldırdı. 

Sosyal medyada hakim olan 'Küsmüşlerdir, barışırlar' düşüncesi çok şükür ki doğru çıktı. Birkaç saat içinde durumu toparlayan ikili, birbirini yeniden takibe aldı, fotoğraflar arşivden çıktı, İrem'den ise 'İyiyiz, yanımda bira içiyoruz. Bir şeyimiz yok' açıklaması gelmişti. Yurt dışında akıl almaz bir kavgaya karışan, aylardır beklediği Lady Gaga konserine de giremeyen İrem Derici'yi talihsizlikler peş peşe vumuştu.

Son birkaç gündür, son bir yıldaki neşeli, herkesle barış imzalayan ve her şeyi alttan halinin aksine gergin tavrıyla öne çıkan Derici, dün enteresan bir çıkışta da bulunmuştu.

Son birkaç gündür, son bir yıldaki neşeli, herkesle barış imzalayan ve her şeyi alttan halinin aksine gergin tavrıyla öne çıkan Derici, dün enteresan bir çıkışta da bulunmuştu.

'Aramızda 16 yaş fark olmasaydı, çok iyi arkadaş olurduk' yazan bir kullanıcının tweet'ini sanıyoruz ki yanlış anlayan veya yanlış bir anında okuyan İrem Derici, birden kullanıcıya yükselmiş, bir güzel azarlamıştı.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Tüm bunlar Merkür Retrosu'nun getirdiği gelgitlerden oldu herhalde!

Tüm bunlar Merkür Retrosu'nun getirdiği gelgitlerden oldu herhalde!

Kafası atan ve X'teki her şeye daha önceki gibi esprili, her zamanki dobra haliyle yaklaşmaktansa tutularak tepki veren İrem Derici'nin X hesabına bir anda ulaşılamamaya başladı. 

İrem Derici, olan biteni açıkladığı ve basına gelen saçmalıkları bir bir sıraladığı bir açıklamada bulunurken, yanlış kişiye cevap verdiğini ve yanlış kişiyi azarladığını söyleyerek kullanıcıdan özür diledi. Utandığını belirten İrem Derici, 'X hesabımı kapatmışlar, n'olur kıza ulaşın da söyleyin' ricasında bulundu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın