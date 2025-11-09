Sinirler Gergin: X'teki Kullanıcıya Durduk Yere Tutulan İrem Derici Olan Biteni Tüm Detaylarıyla Anlattı
Yaklaşık 3 ay önce hayatına girdiği andan beri neşe saçmasına sebep olan Melih Kunukçu'ya 'Evet' diyen İrem Derici, Merkür retrosunda gerim gerim gerilenlerden oldu.
Önce Melih Kunukçu'yla bir sürtüşme yaşayan, ardından yurt dışında kavgaya karışan, üstüne Lady Gaga konserine de gidemeyen İrem Deric X kullanıcısına durduk yere kurulmasıyla gündeme oturmuştu. İrem Derici'den açıklama geldi.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
3 ay önce, Burak Bulutsuz ve Eda Sakız'ın nikah şahitliğini yapmak üzere katıldığı düğünde evlilik teklifi alan İrem Derici'nin keyfi hayatına Melih Kunukçu girdiğinden beri çok yerindeydi!
Son birkaç gündür, son bir yıldaki neşeli, herkesle barış imzalayan ve her şeyi alttan halinin aksine gergin tavrıyla öne çıkan Derici, dün enteresan bir çıkışta da bulunmuştu.
Tüm bunlar Merkür Retrosu'nun getirdiği gelgitlerden oldu herhalde!
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio'da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
