İrem Derici Kendisi Hakkında Atılan Bir Tweet'i Yanlış Anlayınca Ortalık Durduk Yere Karıştı

Pelin Yelda Göktepe
09.11.2025 - 12:07 Son Güncelleme: 09.11.2025 - 12:44

İrem Derici en nevi şahsına münhasır ünlülerimizden biri. Hemen hemen her konuda fikrini açıkça dile getiren Derici'nin dilinin kemiği yok bildiğiniz üzere. Sosyal medyayı da oldukça aktif kullanan Derici'yi pek çok gönderinin altında görmemiz mümkün. 

İrem Derici X'te kendisi için atılan bir tweet'e verdiği cevapla gündem oldu. Fakat İrem Derici atılan tweet'i yanlış anlayınca biraz sert tepki verdi. Haliyle X'in diline düşmekten kurtulamadı.

Açık sözlülüğüyle sık sık gündem olan İrem Derici'yi daha önce de sık sık sosyal medya tartışmalarında gördük.

Kendisi hem ünlü isimlerle hem sosyal medya kullanıcılarıyla tartışmaya girmekten çekinmiyor. Ortalığın karışmasına sebep olan tweet'te bir kullanıcı, aralarında yaş farkı olmasa İrem Derici ile arkadaş olabileceklerini yazmıştı.

"İrem derici’yle aramızda 16 yaş olmasaydı çok iyi arkadaşlar olabilirdik çok yazık maalesef"

Fakat tweet İrem Derici'nin ters bir anına denk gelmiş olacak ki, kendisinden beklenmedik bir tepki geldi.

Durum böyle olunca olay X kullanıcılarının diline düştü;

Gelin tepkilere birlikte bakalım;

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
