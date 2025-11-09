İrem Derici Kendisi Hakkında Atılan Bir Tweet'i Yanlış Anlayınca Ortalık Durduk Yere Karıştı
İrem Derici en nevi şahsına münhasır ünlülerimizden biri. Hemen hemen her konuda fikrini açıkça dile getiren Derici'nin dilinin kemiği yok bildiğiniz üzere. Sosyal medyayı da oldukça aktif kullanan Derici'yi pek çok gönderinin altında görmemiz mümkün.
İrem Derici X'te kendisi için atılan bir tweet'e verdiği cevapla gündem oldu. Fakat İrem Derici atılan tweet'i yanlış anlayınca biraz sert tepki verdi. Haliyle X'in diline düşmekten kurtulamadı.
Açık sözlülüğüyle sık sık gündem olan İrem Derici'yi daha önce de sık sık sosyal medya tartışmalarında gördük.
"İrem derici’yle aramızda 16 yaş olmasaydı çok iyi arkadaşlar olabilirdik çok yazık maalesef"
Fakat tweet İrem Derici'nin ters bir anına denk gelmiş olacak ki, kendisinden beklenmedik bir tepki geldi.
Durum böyle olunca olay X kullanıcılarının diline düştü;
Gelin tepkilere birlikte bakalım;
