Melih Kunukçu'yu Takipten Çıkıp Tüm Fotoğraflarını Silen İrem Derici Sevgilisiyle Yaşadığı Tartışmayı Anlattı!
Şarkıcı İrem Derici’nin sevgilisi Melih Kunukçu’yu kısa süreliğine takipten çıkarması ve ortak fotoğraflarını kaldırması “ayrılık” iddialarını gündeme getirmişti. Ancak Derici akşam saatlerinde fotoğrafları arşivden çıkarmış ve ilişkilerinin devam ettiğini göstermişti. Ayrılık söylentileri devam ederken Derici sevgilisi Melih Kunukçu'yu takipten çıkarmasının nedenini paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İrem Derici cephesinde yine klasik bir "takipten çık, magazin yansın” günü yaşandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İrem Derici "ayrıldılar" iddialarına açıklık getirerek Melih Kunukçu ile yaşadığı tartışmayı anlattı.
“Bu ilişki bitmez, çünkü hangimiz daha manyağız belli değil” diyerek ayrılık iddialarını yalanlayan İrem Derici ayağının geldiği hali de paylaştı.
İçeriği yapay zekadan dinlemek ister misiniz?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın