Melih Kunukçu'yu Takipten Çıkıp Tüm Fotoğraflarını Silen İrem Derici Sevgilisiyle Yaşadığı Tartışmayı Anlattı!

“Ayrılmadık da dün iki ayağım da acayip karıncalandı, uyuştu, baya basamaz oldum yere. Enişteniz de ben kürleniyorum sanıp sağ ayağımın altına 30 saniye çakmak yaktı. İnanılmaz çözümcül bi’ hareketti bence. Tek sıkıntı şu an asla sağ ayağımın üstüne basamıyorum.

Çocuklar, bu ilişki bitmez çünkü hangimiz beyinsiz, hangimiz birbirimizi daha çok seviyoruz ya da işkence çektirmekten zevk alıyoruz belli değil. Başak burcunun tüm özelliklerini taşıyor enişteniz. Başak erkeğine maruz kalmış herkes buyursun zorbalasın: @melihkunukcu 💕 Ha çok aşık olunan, mükemmel tipler o ayrı.”