Melih Kunukçu'yu Takipten Çıkıp Tüm Fotoğraflarını Silen İrem Derici Sevgilisiyle Yaşadığı Tartışmayı Anlattı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
08.11.2025 - 16:27

Şarkıcı İrem Derici’nin sevgilisi Melih Kunukçu’yu kısa süreliğine takipten çıkarması ve ortak fotoğraflarını kaldırması “ayrılık” iddialarını gündeme getirmişti. Ancak Derici akşam saatlerinde fotoğrafları arşivden çıkarmış ve ilişkilerinin devam ettiğini göstermişti. Ayrılık söylentileri devam ederken Derici sevgilisi Melih Kunukçu'yu takipten çıkarmasının nedenini paylaştı.

İrem Derici cephesinde yine klasik bir "takipten çık, magazin yansın” günü yaşandı.

Dün gündüz saatlerinde Derici’nin sevgilisi Melih Kunukçu’yu Instagram’dan takipten çıkarması ve birlikte olan fotoğraflarını kaldırması “ayrıldılar mı?” sorusunu tetikledi. Akşamına ise fotoğraflar arşivden geri geldi.

İrem Derici "ayrıldılar" iddialarına açıklık getirerek Melih Kunukçu ile yaşadığı tartışmayı anlattı.

“Ayrılmadık da dün iki ayağım da acayip karıncalandı, uyuştu, baya basamaz oldum yere. Enişteniz de ben kürleniyorum sanıp sağ ayağımın altına 30 saniye çakmak yaktı. İnanılmaz çözümcül bi’ hareketti bence. Tek sıkıntı şu an asla sağ ayağımın üstüne basamıyorum.

Çocuklar, bu ilişki bitmez çünkü hangimiz beyinsiz, hangimiz birbirimizi daha çok seviyoruz ya da işkence çektirmekten zevk alıyoruz belli değil. Başak burcunun tüm özelliklerini taşıyor enişteniz. Başak erkeğine maruz kalmış herkes buyursun zorbalasın: @melihkunukcu 💕 Ha çok aşık olunan, mükemmel tipler o ayrı.”

“Bu ilişki bitmez, çünkü hangimiz daha manyağız belli değil” diyerek ayrılık iddialarını yalanlayan İrem Derici ayağının geldiği hali de paylaştı.

Sevgilisi Melih Kunukçu'nun ayağının altına çakmak tuttuğunu söyleyen isim 'valla bu defa başka' diyerek ayağının halini paylaştı!

