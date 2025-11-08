onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Kıvanç Kasabalı’nın Gözyaşlarına Boğulan Oğlu Can’ı Dedesinin Cenazesinde Amcası Kıvanç Tatlıtuğ Teselli Etti

Kıvanç Kasabalı’nın Gözyaşlarına Boğulan Oğlu Can’ı Dedesinin Cenazesinde Amcası Kıvanç Tatlıtuğ Teselli Etti

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
08.11.2025 - 14:06

Oyuncu Kıvanç Kasabalı'nın babası Niyazi Kasabalı, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Oyuncunun acı gününde, yakın arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ da hazır bulundu. Cenazeye gelen Tatlıtuğ, çiftin çocukları Can Kasabalı'ya sarılarak teselli etti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kıvanç Tatlıtuğ yakın dostu Kıvanç Kasabalı'yı zor gününde yalnız bırakmadı.

Tabut başında taziyeleri kabul eden Kasabalı ailesini, Tatlıtuğ teselli etti.

Kıvanç Kasabalı’nın babası son yolculuğuna uğurlanırken dedesine gözyaşlarıyla veda eden Can’ı Kıvanç Tatlıtuğ yanından ayırmadı.

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
6
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın