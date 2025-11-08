Kıvanç Kasabalı’nın Gözyaşlarına Boğulan Oğlu Can’ı Dedesinin Cenazesinde Amcası Kıvanç Tatlıtuğ Teselli Etti
Oyuncu Kıvanç Kasabalı'nın babası Niyazi Kasabalı, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Oyuncunun acı gününde, yakın arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ da hazır bulundu. Cenazeye gelen Tatlıtuğ, çiftin çocukları Can Kasabalı'ya sarılarak teselli etti.
Kıvanç Tatlıtuğ yakın dostu Kıvanç Kasabalı'yı zor gününde yalnız bırakmadı.
Tabut başında taziyeleri kabul eden Kasabalı ailesini, Tatlıtuğ teselli etti.
Kıvanç Kasabalı’nın babası son yolculuğuna uğurlanırken dedesine gözyaşlarıyla veda eden Can’ı Kıvanç Tatlıtuğ yanından ayırmadı.
