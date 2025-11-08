25 Gündür Hastanede Yaşam Savaşı Veren Fatih Ürek'in Ablaları Arasındaki Miras Kavgası Şoke Etti!

Müge Dağıstalı Erdoğan'ın haberine göre, henüz uyandırılamayan Fatih Ürek için ailesi ve yakınları günlerdir hastanede nöbet tutarken aile arasında 'miras kavgası' çıktığı iddia edildi.

İddiaya göre, Fatih Ürek'in 17 yıl boyunca küs kaldığı, 2022’de barıştığı ablası Selvi Ürek ile Almanya’da yaşayan diğer ablası Nurgül arasında miras konusunda tartışma çıktığı söylendi.

Hastanede Fatih Ürek'i ziyaret ettikleri sırada birkaç ünlünün de bu kavgaya tanık olduğu ortaya çıktı. Dağıstanlı'nın aktardığına göre, Fatih Ürek'in menajeri Mert Siliv konu hakkında “Fatih’in, Almanya’da yaşayan ve çok sevdiği ablası Nurgül haberi alır almaz geldi. Hastanede karşılaştığı Selvi’ye “Sen niye buradasın? Zamanında onu çok üzdün” dedi. Evet, bu noktada bir tartışma yaşadılar. Olaya hemen müdahale ettik. Barıştılar. Araları şu an iyi. Mirasla ilgili çıkan iddia benim de kulağıma geldi, ama doğru değil.” ifadelerini kullandı.