25 Gündür Hastanede Yaşam Savaşı Veren Fatih Ürek'in Ablaları Arasındaki Miras Kavgası Şoke Etti!
Kaynak: https://www.yenicaggazetesi.com.tr/fe...
Türkiye’nin sevilen isimlerinden Fatih Ürek yoğun bakımda yaşam mücadelesi verirken, hastane koridorlarından gelen bir iddia magazin gündemini karıştırdı. Müge Dağıstanlı Erdoğan’ın haberine göre, sanatçının henüz uyandırılamadığı bu hassas süreçte ailesi ve yakınları güzel haberi beklerken hastane koridorlarında çıktığı iddia edilen “aile içi miras kavgası” şoke etti. Fatih Ürek'in menajeri Mert Siliv konuya açıklık getirdi.
Kaynak: Müge Dağıstanlı
15 Ekim sabahı evinde geçirdiği kalp krizi sonrası apar topar müdahale edilen Fatih Ürek, 20 dakikalık kalp masajı sonucu hayata döndürülmüştü.
25 gündür yoğun bakımda uyutulan Fatih Ürek'i ünlü isimler hastanede ziyaret etmeye devam ederken ortaya çıkan bir iddia şok etkisi yarattı.
