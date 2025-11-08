onedio
25 Gündür Hastanede Yaşam Savaşı Veren Fatih Ürek'in Ablaları Arasındaki Miras Kavgası Şoke Etti!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
08.11.2025 - 10:41

Türkiye’nin sevilen isimlerinden Fatih Ürek yoğun bakımda yaşam mücadelesi verirken, hastane koridorlarından gelen bir iddia magazin gündemini karıştırdı. Müge Dağıstanlı Erdoğan’ın haberine göre, sanatçının henüz uyandırılamadığı bu hassas süreçte ailesi ve yakınları güzel haberi beklerken hastane koridorlarında çıktığı iddia edilen “aile içi miras kavgası” şoke etti. Fatih Ürek'in menajeri Mert Siliv konuya açıklık getirdi.

Kaynak: Müge Dağıstanlı

15 Ekim sabahı evinde geçirdiği kalp krizi sonrası apar topar müdahale edilen Fatih Ürek, 20 dakikalık kalp masajı sonucu hayata döndürülmüştü.

Edinilen ilk bilgilere göre, ambulans geldiğinde Ürek'in kalbinin yaklaşık 20 dakika durduğu, kalp masajıyla yeniden hayata döndürüldüğü açıklanmıştı Hastaneye kaldırılır kaldırılmaz yoğun bakıma alınan isim hakkında sonradan çıkan 'vefat etti' haberleri ise sevenlerini korkutmuştu.

Hastaneden gelen ilk açıklamada, doktorlar kalp tekrar çalışsa 20 dakika boyunca kalbin durmasının beyin ve organlar üzerinde hasar bırakıp bırakmadığını görmek için Ürek’i uyutarak gözetim altına tuttuklarını açıklamıştı. İlk başta “kritik 72 saat” denilse de Ürek'in sağlık durumu stabil seyrettiği için yoğun bakım süreci uzatıldı.

Fatih Ürek'in sağlık durumuna ilişkin son detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

25 gündür yoğun bakımda uyutulan Fatih Ürek'i ünlü isimler hastanede ziyaret etmeye devam ederken ortaya çıkan bir iddia şok etkisi yarattı.

Müge Dağıstalı Erdoğan'ın haberine göre, henüz uyandırılamayan Fatih Ürek için ailesi ve yakınları günlerdir hastanede nöbet tutarken aile arasında 'miras kavgası' çıktığı iddia edildi.

İddiaya göre, Fatih Ürek'in 17 yıl boyunca küs kaldığı, 2022’de barıştığı ablası Selvi Ürek ile Almanya’da yaşayan diğer ablası Nurgül arasında miras konusunda tartışma çıktığı söylendi.

Hastanede Fatih Ürek'i ziyaret ettikleri sırada birkaç ünlünün de bu kavgaya tanık olduğu ortaya çıktı. Dağıstanlı'nın aktardığına göre, Fatih Ürek'in menajeri Mert Siliv konu hakkında “Fatih’in, Almanya’da yaşayan ve çok sevdiği ablası Nurgül haberi alır almaz geldi. Hastanede karşılaştığı Selvi’ye “Sen niye buradasın? Zamanında onu çok üzdün” dedi. Evet, bu noktada bir tartışma yaşadılar. Olaya hemen müdahale ettik. Barıştılar. Araları şu an iyi. Mirasla ilgili çıkan iddia benim de kulağıma geldi, ama doğru değil.” ifadelerini kullandı.

Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
