Aşk Belgelendi: Gönül Dağı'nın Yıldızı Berk Atan'ın Setteki Ünlü Oyuncuyla Aşk Yaşadığı Ortaya Çıktı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
07.11.2025 - 08:55

TRT1’in sevilen dizisi Gönül Dağı setinden yeni bir yakınlaşma iddiası magazin kulislerine düştü: Dizinin Taner’i Berk Atan ile bu sezon diziye “avukat Leyla” olarak katılan Gökçe Akyıldız’ın aşk yaşadığı konuşuluyor. İkiliyi daha önce aynı projede görmemiş olsak da, Gönül Dağı’nın uzun soluklu set ortamı ve sosyal medyada art arda gelen yakın dönemli etkileşimler “set aşkı mı doğuyor?” sorusunu akla getirmişti. 

Gazete Magazin'in özel haberine göre, Berk Atan ve Gökçe Ayyıldız'ın aşk yaşadığı ortaya çıktı.

Gönül Dağı dizisiyle kariyerine devam eden Berk Atan'ın adı daha önce sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu ile yaşadığı ilişkiyle gündeme gelmişti.

Ondan önce de adı dönem dönem aynı dizide rol alan isimlerden Sude Zülal Güler ve yine magazinde yer alan bazı oyuncu arkadaşlarıyla anılmıştı. Hatta 2024 başında Çiğdem Batur’la ilgili çıkan “yakınlaşma” iddialarına sonradan taraflar açıklık getirmişti. Yani Atan, ekran başarısının yanında “setten aşka dönüyor mu?” başlıklı klasik magazin söylemlerinin de tanıdık yüzlerinden biri.

Diziye yeni dahil olan Gökçe Akyıldız oyuncunun aynı seti paylaşması, set dışındaki yakınlaşma söylentilerinin de hızla yayılmasına yol açtı.

Gazete Magazin'in özel haberine göre, Gönül Dağı kadrosuna yeni dahil olan Gökçe Akyıldız ve Berk Atan'ın aşk yaşadığı ortaya çıktı.

2020’den beri Gönül Dağı’nın ana erkek karakteri olarak izlediğimiz, diziyle geniş kitlelere ulaşan Berk Atan'ın çocuk yaşta başladığı oyunculuk kariyerini yeniden parlatmak üzere diziye giren ve “Leyla Kaya” rolüyle diziye yeni bir hikaye taşıyan Gökçe Akyıldız'la aşk yaşadığı öğrenildi.

Berk Atan daha önce de proje sırasında veya hemen sonrasında aşk iddialarıyla gündeme gelen bir isimdi, Gönül Dağı ise bu iddiaların çoğunun çıkış noktası oldu. Şimdi aynı dizide yeni sezonda yer alan Gökçe Akyıldız’la anılması manşetlere yerleşti.

