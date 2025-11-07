Aşk Belgelendi: Gönül Dağı'nın Yıldızı Berk Atan'ın Setteki Ünlü Oyuncuyla Aşk Yaşadığı Ortaya Çıktı!
TRT1’in sevilen dizisi Gönül Dağı setinden yeni bir yakınlaşma iddiası magazin kulislerine düştü: Dizinin Taner’i Berk Atan ile bu sezon diziye “avukat Leyla” olarak katılan Gökçe Akyıldız’ın aşk yaşadığı konuşuluyor. İkiliyi daha önce aynı projede görmemiş olsak da, Gönül Dağı’nın uzun soluklu set ortamı ve sosyal medyada art arda gelen yakın dönemli etkileşimler “set aşkı mı doğuyor?” sorusunu akla getirmişti.
Gazete Magazin'in özel haberine göre, Berk Atan ve Gökçe Ayyıldız'ın aşk yaşadığı ortaya çıktı.
Gönül Dağı dizisiyle kariyerine devam eden Berk Atan'ın adı daha önce sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu ile yaşadığı ilişkiyle gündeme gelmişti.
Gazete Magazin'in özel haberine göre, Gönül Dağı kadrosuna yeni dahil olan Gökçe Akyıldız ve Berk Atan'ın aşk yaşadığı ortaya çıktı.
