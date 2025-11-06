Lüks Evini Paylaşan OnlyFans Fenomeni Merve Taşkın'ın Verdiği Nasihat X'te Tepki Çekti!
OnlyFans içerikleri ve iddialı paylaşımlarıyla zaten sık sık gündeme gelen Merve Taşkın, evini paylaşmasının ardından altına düştüğü ifadelerle tepkileri üzerine çekti.
14 Şubat günü “yalnızlar için akşam yemeği” ilanı verip 400 bin TL istediğini duyurduğunda ifadeye çağırılan Onlyfans fenomeni Merve Taşkın zaman zaman gündemde gördüğümüz isimlerden biri.
Gündeme olay olan açıklamalarıyla düşen Merve Taşkın son olarak evini X hesabında paylaştı.
