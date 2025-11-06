onedio
Lüks Evini Paylaşan OnlyFans Fenomeni Merve Taşkın'ın Verdiği Nasihat X'te Tepki Çekti!

Lüks Evini Paylaşan OnlyFans Fenomeni Merve Taşkın'ın Verdiği Nasihat X'te Tepki Çekti!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
06.11.2025 - 15:36

OnlyFans içerikleri ve iddialı paylaşımlarıyla zaten sık sık gündeme gelen Merve Taşkın, evini paylaşmasının ardından altına düştüğü ifadelerle tepkileri üzerine çekti.

14 Şubat günü “yalnızlar için akşam yemeği” ilanı verip 400 bin TL istediğini duyurduğunda ifadeye çağırılan Onlyfans fenomeni Merve Taşkın zaman zaman gündemde gördüğümüz isimlerden biri.

“Masa başı iş yapan da bence bedenini satıyor” şeklindeki ifadelerle adından bahsettiren Merve Taşkın ne yapsa ayrı olay oluyor.

Sosyal medyada paylaştığı ve “müstehcenlik” kapsamında soruşturma konusu olan ilanından sonra çıkarıldığı mahkemenin verdiği ev hapsi kararını denetlemek için elektronik kelepçe takılan Merve Taşkın yine eleştiri topladı.

Gündeme olay olan açıklamalarıyla düşen Merve Taşkın son olarak evini X hesabında paylaştı.

O paylaşımın altına 'Allah’ıma şükürler olsun, bana böyle bir evde oturmayı nasip ettiği için. İç güzelliğiniz arttıkça dışarıda da daha çok güzelliklere şahitlik ettirileceksiniz. Her geçen gün ruhumuzu, kalbimizi, zihnimizi kötülükten, nefretten, yargıdan, öfkeden, kıskançlıktan arındırmaya çalışmamız gerekiyor.' ifadelerini düşen isim tepki çekti.

