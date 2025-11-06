onedio
Öldü mü Öldürüldü mü? Uzman İsim Açıkladı: İstihbarat Şefi, Güllü'nün Ölümüne Dair Şüpheleri Yorumladı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
06.11.2025 - 10:58

Güllü’nün 26 Eylül’de Yalova’daki evinin 6. katından düşerek hayatını kaybetmesi ilk başta “kazagibi görülse de soruşturma ilerledikçe şüpheli ölüm ihtimalleri de göz önüne alınmaya başlanmıştı. Son günlerde ortaya çıkan KADES kaydı, patronun suç duyurusu ve kızı Tuğyan’a yönelen şüphe ise soru işaretlerini artırdı. Soruşturma detaylarını A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır yorumladı.

Güllü'nün evinin camından düşüp hayatını kaybetmesi üzerine Adli tıp “yüksekten düşmeye bağlı ölüm” tespitinde bulunmuş fakat ortaya çıkan detaylar sonrası dosya Cinayet Büro’ya taşınmıştı.

Güllü'nün evinin camından düşüp hayatını kaybetmesi üzerine Adli tıp “yüksekten düşmeye bağlı ölüm” tespitinde bulunmuş fakat ortaya çıkan detaylar sonrası dosya Cinayet Büro’ya taşınmıştı.

Medyaya çıkan bilgilere göre Güllü’nün daha önce KADES’e bastığı ve çocuklarından şiddet gördüğüne dair başvuru yaptığı doğrulandı. Aile içinde zaman zaman gerilim ve şiddet olduğu yönündeki deliller dosyayı derinleştirirken Güllü'nün kızı Tuğyan'a karşı şüpheler de artmıştı.

Güllü’nün çalıştığı mekanın patronu Ferdi Aydın Yalova Adliyesi’ne gidip kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında suç duyurusunda bulunmuş ve Tuğyan’ın bazı mesajlarında “annemi öldürmek istiyorum” dediğini öne sürmüştü.

Son olarak Güllü'nün kızı Tuğyan'ın ifadesine ulaşılmış, biz de tüm detaylardan sizin için bahsetmiştik:

A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır soruşturmadaki detayları değerlendirdi.

