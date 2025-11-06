Öldü mü Öldürüldü mü? Uzman İsim Açıkladı: İstihbarat Şefi, Güllü'nün Ölümüne Dair Şüpheleri Yorumladı
Güllü’nün 26 Eylül’de Yalova’daki evinin 6. katından düşerek hayatını kaybetmesi ilk başta “kaza” gibi görülse de soruşturma ilerledikçe şüpheli ölüm ihtimalleri de göz önüne alınmaya başlanmıştı. Son günlerde ortaya çıkan KADES kaydı, patronun suç duyurusu ve kızı Tuğyan’a yönelen şüphe ise soru işaretlerini artırdı. Soruşturma detaylarını A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır yorumladı.
Güllü'nün evinin camından düşüp hayatını kaybetmesi üzerine Adli tıp “yüksekten düşmeye bağlı ölüm” tespitinde bulunmuş fakat ortaya çıkan detaylar sonrası dosya Cinayet Büro’ya taşınmıştı.
A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır soruşturmadaki detayları değerlendirdi.
