Uyuşturucu Operasyonunda Adı Geçen Ünlüler Hakkında Yeni Gelişme: 7 İsme Takipsizlik Kararı!
8 Ekim günü 19 ünlü ismin ifade vermesiyle gündeme oturan uyuşturucu operasyonuyla ilgili bir gelişme yaşandı. 19 isimle başlayan soruşturmada bugün 7 ünlü için savcılık takipsizlik kararı verildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
8 Ekim günü sabahın ilk ışıklarında 19 ünlü isme uyuşturucu operasyonu düzenlenmiş, gündem adeta çalkalanmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, ’uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak’ suçundan ünlü isimlere yönelik yürütülen soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın