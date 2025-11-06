Uyuşturucu Operasyonunda Adı Geçen Ünlüler Hakkında Yeni Gelişme: 7 İsme Takipsizlik Kararı!

Aktarılan yeni gelişmeye göre, Adli Tıp Kurumu’nca uyuşturucu kullanıp kullanmadıklarının belirlenmesi için kan ve saç örnekleri alınan, daha sonra yapılan analizler sonucu test sonuçları ’negatif’ çıkan Hadise Açıkgöz, Mert Yazıcıoğlu, Demet Evgar, Özge Özpirinçci, Meriç Aral, Ceren Moray ve Duygu Özaslan hakkında takipsizlik kararı verildi.

İrem Derici, Ziynet Sali, Feyza Altun, Engin Polat’ın örneklerinde “tıbbi ilaç etken maddesi” pozitif raporlandığı için bu isimler listede yer almadı; bu yüzden de haklarında takipsizlik açıklanmadı.