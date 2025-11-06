onedio
Uyuşturucu Operasyonunda Adı Geçen Ünlüler Hakkında Yeni Gelişme: 7 İsme Takipsizlik Kararı!

Ecem Dalgıçoğlu
06.11.2025 - 10:31

8 Ekim günü 19 ünlü ismin ifade vermesiyle gündeme oturan uyuşturucu operasyonuyla ilgili bir gelişme yaşandı. 19 isimle başlayan soruşturmada bugün 7 ünlü için savcılık takipsizlik kararı verildi.

8 Ekim günü sabahın ilk ışıklarında 19 ünlü isme uyuşturucu operasyonu düzenlenmiş, gündem adeta çalkalanmıştı.

Evlerinden alınan isimler arasında Dilan PolatEngin Polatİrem DericiKubilay Aka, KaanYıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak TüzünataçDuygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Zeynep Meriç Aral Keskın, Özge Özpirinçci, Mert YazıcıoğluFeyza Altun, Derin Talu, Deren Talu, Ziynet Sali, Birce Akalay, Metin Akdülger ve Ceren Moray Orcan yer almıştı.

Yeni Şafak’ın haberine göre, kanında veya saçında uyuşturucu madde tespit edilen ünlüler Dilan Polat, Derin ve Deren Talu, Berrak Tüzünataç, Birce Akalay, Kubilay Aka, Metin Akdülger ile Kaan Yıldırım olmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, ’uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak’ suçundan ünlü isimlere yönelik yürütülen soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

Aktarılan yeni gelişmeye göre, Adli Tıp Kurumu’nca uyuşturucu kullanıp kullanmadıklarının belirlenmesi için kan ve saç örnekleri alınan, daha sonra yapılan analizler sonucu test sonuçları ’negatif’ çıkan Hadise Açıkgöz, Mert Yazıcıoğlu, Demet Evgar, Özge Özpirinçci, Meriç Aral, Ceren Moray ve Duygu Özaslan hakkında takipsizlik kararı verildi.

İrem Derici, Ziynet Sali, Feyza Altun, Engin Polat’ın örneklerinde “tıbbi ilaç etken maddesi” pozitif raporlandığı için bu isimler listede yer almadı; bu yüzden de haklarında takipsizlik açıklanmadı.

