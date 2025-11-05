onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Son Halini Paylaşan Didem Soydan'dan Bir Kullanıcıdan Gelen Estetik Sorusuna Kapak Gibi Cevap!

Son Halini Paylaşan Didem Soydan'dan Bir Kullanıcıdan Gelen Estetik Sorusuna Kapak Gibi Cevap!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
05.11.2025 - 10:40

Türkiye’de ünlü kadınların en çok karıştığı tartışmalardan biri “estetik yaptırdı mı yaptırmadı mı?” konusu oluyor biliyorsunuz. Didem Soydan da bu tartışmanın en açık konuşan isimlerinden biri oluyor. Son paylaşımında kullanıcılar tarafından yüzünde değişiklik olduğu iddia edilen Didem Soydan, fotoğrafının altına bir kullanıcıdan gelen “Hangi estetikleri yaptırdın?” sorusuna verdiği dürüst cevapla gündeme geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türkiye’de sadece manken kimliğiyle değil sosyal medyadaki açık sözlülüğüyle tanınan isimlerden biri olan Didem Soydan magazinin vazgeçilmez isimlerinden biri.

Türkiye’de sadece manken kimliğiyle değil sosyal medyadaki açık sözlülüğüyle tanınan isimlerden biri olan Didem Soydan magazinin vazgeçilmez isimlerinden biri.

Son olarak, Didem Soydan 2025’in Nisan sonunda, aşk iddiasıyla gündeme gelmişti. Adının iş insanı Emir Hacısüleymanoğlu ile anılması, üstelik ikilinin Londra’ya birlikte gittiğinin yazılması magazini hareketlendirmişti. “Yeni aşk” haberlerine çıkışan Soydan, sosyal medyadan çok net bir açıklama yapmıştı.

“Uzun zamandır müzmin bir bekarım, hala da öyleyim. Haber değerim olduğunu anlıyorum ama dostlarımla beni sevgili yazmayın.”  şeklinde konuşan isim şimdi de sosyal medyadaki başka bir hamlesiyle gündeme düştü.

Son paylaşımıyla yine yorumları üzerine toplayan Didem Soydan, bu kez kombiniyle değil, takipçisine verdiği dürüst cevapla gündeme geldi.

Son paylaşımıyla yine yorumları üzerine toplayan Didem Soydan, bu kez kombiniyle değil, takipçisine verdiği dürüst cevapla gündeme geldi.

Instagram’da son halini paylaştıktan sonra bir kullanıcının “Hangi estetikleri yaptırdın?” sorusuyla karşılaşan Didem Soydan, çoğu ünlünün görmezden geldiği bu soruya direkt yanıt verdi.

“12 yıl önce burun estetiği, gerisi en pahalı saç ve makyaj artistlerinin eseri.” şeklindeki cevabıyla gündem olan Didem Soydan böylelikle hakkında çıkan estetik iddialarını da yalanmış oldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
12
1
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın