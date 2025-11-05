Son Halini Paylaşan Didem Soydan'dan Bir Kullanıcıdan Gelen Estetik Sorusuna Kapak Gibi Cevap!

Türkiye’de ünlü kadınların en çok karıştığı tartışmalardan biri “estetik yaptırdı mı yaptırmadı mı?” konusu oluyor biliyorsunuz. Didem Soydan da bu tartışmanın en açık konuşan isimlerinden biri oluyor. Son paylaşımında kullanıcılar tarafından yüzünde değişiklik olduğu iddia edilen Didem Soydan, fotoğrafının altına bir kullanıcıdan gelen “Hangi estetikleri yaptırdın?” sorusuna verdiği dürüst cevapla gündeme geldi.