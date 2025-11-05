Set Aşkı Aileye Dönüştü: Başak Gümülcinelioğlu ve Çağrı Çıtanak İlk Çocuklarını Kucaklarına Aldı!
Başak Gümülcinelioğlu ve Çağrı Çıtanak çifti oğullarına kavuştu! “Sen Çal Kapımı” setinde başlayan aşklarını evliliğe taşıyan çift, ilk bebeklerini kucaklarına aldı.
Başak Gümilcinelioğlu ve Çağrı Çıtanak'ın “Sen Çal Kapımı” setinde başlayan arkadaşlığı bugün tam anlamıyla bir aile dönüştü!
Geçtiğimiz akşam (4 Kasım günü) ise çiftin ilk çocuklarını kucaklarına alarak ailelerini büyüttüğü öğrenildi.
cok ayip ettiniz. Bugra koymanizi beklerdim yaziklar olsun