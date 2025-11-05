onedio
Set Aşkı Aileye Dönüştü: Başak Gümülcinelioğlu ve Çağrı Çıtanak İlk Çocuklarını Kucaklarına Aldı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
05.11.2025 - 09:45

Başak Gümülcinelioğlu ve Çağrı Çıtanak çifti oğullarına kavuştu! “Sen Çal Kapımı” setinde başlayan aşklarını evliliğe taşıyan çift, ilk bebeklerini kucaklarına aldı.

Başak Gümilcinelioğlu ve Çağrı Çıtanak'ın “Sen Çal Kapımı” setinde başlayan arkadaşlığı bugün tam anlamıyla bir aile dönüştü!

2020’de aynı projede tanışan ikili, ilişkilerini bir süre gözlerden uzak sürdürdükten sonra 2023 yılında ailelerinin ve yakın dostlarının katıldığı sade bir törenle evlenmişti.

Evliliğin ardından kariyerlerine devam eden çift, çocuk sahibi olacaklarını ise 2025’te Başak Gümülcinelioğlu’nun Cannes’da karnı belirgin halde verdiği pozlarla duyurmuştu.

Geçtiğimiz akşam (4 Kasım günü) ise çiftin ilk çocuklarını kucaklarına alarak ailelerini büyüttüğü öğrenildi.

Oğullarına Devin adını veren Başak Gümülcinelioğlu ve Çağrı Çıtanak hastaneden paylaştıkları ilk kareyle de kalpleri ısıttı.

